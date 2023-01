Metr a Lehečka byl v semifinále. Sledujte, jak Řek unikl diskvalifikaci

Tenista Jiří Lehečka do semifinále grandslamového Australian Open nepostoupil • Reuters

Světová čtyřka Stefanos Tsitsipas z Řecka slaví postup do semifinále Australian Open • ČTK

Stefanos Tsitsipas slaví postup do semifinále AO • ČTK / AP / Aaron Favila

Stefanos Tsitsipas slaví postup do semifinále AO • ČTK / AP / Ng Han Guan

Stefanos Tsitsipas slaví postup do semifinále AO • ČTK / AP / Aaron Favila

Porážka 0:3 na sety, přesto byl Jiří Lehečka semifinále Australian Open vlastně hodně blízko. Jeho přemožitel Stefanos Tsitsipas během třetí sady v návalu frustrace odpálil tenisák do zadní bariéry a málem trefil sběrače míčků. Pokud by k tomu došlo, následovala by diskvalifikace.

Čtyřiadvacetiletý Stefanos Tsitsipas je prchlivý chlapík. Řecký temperament na kurtu nezapře, ať už se projevuje občasnými konflikty s tátou Apostolosem či soupeři. Ve čtvrtfinále Australian Open na to málem zle doplatil. „Měl obrovské štěstí. Kdyby sběrače trefil, už jde podat ruku k síti jako poražený. Tohle nemůžete dělat, musíte být pozorní. Bylo to nebezpečné,“ vyčítal světové čtyřce americký komentátor Jim Courier.

Ta v inkriminovaný moment vedla 2:0 na sety a 4:3 ve třetím, když stál na podání Jiří Lehečka. Po jeho vítězném forhendu, který se odrazil od zdi, se ještě Tsitsipas ohnal raketou a poslal ho znovu proti bariéře. K míčku už v tu dobu ale běžel sběrač, kterého Řek minul tak o metr.

„Toho sběrače jsem viděl. Jsem profesionální tenista, samozřejmě jsem na něj nemířil. Jen jsem míček odpálil do zdi, sběrač byl podle mě ještě docela daleko. Musel bych se opravdu hodně ustřelit, abych ho trefil. Ale samozřejmě není hezké něco takového udělat, i když jsem tenisák nenapálil velkou silou. I tak jsem to neměl dělat, nejsem za to na sebe pyšný, ale přemohla mě frustrace,“ komentoval incident Tsitsipas.

Nebyla by to první diskvalifikace renomované hvězdy z poslední doby, z US Open 2020 byl za nástřel čárové rozhodčí vyloučen Novak Djokovič. Na letošním Australian Open hlídá lajny elektronický systém, ani tak nejsou tenisté zcela v bezpečí, jak ukázal Tsitsipasův případ.