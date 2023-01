Lehečkova cesta končí. Ve čtvrtfinále Australian Open padl s Tsitsipasem

Nasazená trojka Tsitsipas se probojovala v Melbourne mezi čtyři nejlepší hráče potřetí za sebou a celkově počtvrté. O finále si Tsitsipas zahraje s Karenem Chačanovem z Ruska.

Jednadvacetiletý Lehečka neprolomil ani jednou v utkání soupeřův servis, naopak o něj dvakrát přišel. Nenapodobil Tomáše Berdycha, který se v letech 2014 a 2015 dostal mezi nejlepší čtveřici na turnaji. I tak český tenista prožil nejvydařenější grandslamové vystoupení v kariéře a čeká jej výrazný posun v žebříčku, v kterém mu před Australian Open patřilo 71. místo.

Korda se zranil a musel vzdát

Dvaadvacetiletý Korda, jehož otec Petr grandslam v Melbourne v českých barvách vyhrál v roce 1998, ztratil vyrovnanou úvodní sadu ve zkrácené hře. V ní si Chačanov vypracoval náskok 6:3 a proměnil třetí setbol.

Ve druhém setu si oba hráči drželi servis do stavu 3:3. Poté však Korda, jenž si po pátém gamu nechal zatejpovat zápěstí, nezískal už ani game a po ztrátě dalších tří her ve třetí sadě duel vzdal. Svěřenec trenéra Radka Štěpánka si i tak posunul v Melbourne postupem do čtvrtfinále grandslamové maximum.

„Něco už jsem cítil před pár týdny v Adelaide, ale přešlo to. Při zápasech to bylo doteď v pohodě. Ve druhém setu se to ale po jednom z forhendových returnů zhoršilo a najednou bylo těžké vůbec udržet raketu. Vracet voleje bylo skoro nemožné. Musím k doktorovi a zjistit, co s tím je,“ řekl Korda.

Mezi ženami tvoří první semifinálovou dvojici Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Viktoria Azarenková. Vítězka loňského Wimbledonu Rybakinová porazila za hodinu a 21 minut Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:2, 6:4. Dvojnásobná šampionka Australian Open Azarenková přehrála světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:1.

Výsledky tenisového Australian Open

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Azarenková (24-Běl.) - Pegulaová (3-USA) 6:4, 6:1, Rybakinová (22-Kaz.) - Ostapenková (17-Lot.) 6:2, 6:4.

Muži:

Dvouhra - čtvrffinále:

Tsitsipas (3-Řec.) - Lehečka (ČR) 6:3, 7:6 (7:2), 6:4, Chačanov (18-Rus.) - Korda (29-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 skreč.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Filip (ČR) - Zimnoch (Ukr.) 6:3, 6:3, Tjukajev (Rus.) - Mrva (9-ČR) 6:3, 6:4.