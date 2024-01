Jen šest hodin a zase zranění. Nadal se odhlásil z Australian Open, letí domů

Rovný týden před startem Australian Open Rafael Nadal oznámil, že letí domů do Španělska. Comeback sedmatřicetileté legendy trval v Brisbane jen tři zápasy, z melbournského grandslamu se odhlásil kvůli mikrotrhlině ve svalu. K jeho úlevě jde o lehce jiné místo než to, které mu vystavilo roční stopku. V zřejmě poslední sezoně kariéry je Španělovou prioritou antuková část roku, vynechání australské slavnosti je tak spíš dílem obezřetnosti.

Něco málo přes šest hodin vydržel Rafael Nadal hrát profesionální tenis, než se znovu zranil. Na podniku v Brisbane zdolal Dominica Thiema (7:5, 6:1), Jasona Kublera (6:1, 6:2) a ve čtvrtfinále podlehl dalšímu domácímu hráči Jordanu Thompsonovi (7:5, 6:7, 3:6), když nevyužil tři mečboly. V koncovce si již nechal ošetřovat levou kyčel, s níž byl v létě na operaci. Po dalších vyšetřeních a přeletu do Melbourne, kde se na něj australští pořadatelé těšili jako na velkou atrakci svého grandslamu, pak vyslal do světa špatnou zvěst.

„Mám mikrotrhlinu ve svalu, ale ne ve stejném místě, kde jsem měl zranění, a to je dobrá zpráva,“ vzkázal Nadal na sociální síti X. „Momentálně ale nejsem připraven na to, abych hrál na nejvyšší úrovni v zápasech na pět setů. Poletím zpátky do Španělska ke svému doktorovi, budu se léčit a odpočívat,“ dodal.

Loni ve 2. kole Australian Open si Nadal poranil velký sval bederní. Zprvu se mluvilo o pauze šest až osm týdnů, nakonec z toho byla operace a roční stopka. Už během té doby uvedl, že sezona 2024 bude jeho poslední.

Šampion 22 grandslamů zaostává jen o dva poháry za rekordmanem Novakem Djokovičem, tělo má však po dvou dekádách profesionálního tenisu již tak zdevastované, že bude malý zázrak, pokud alespoň jeden major odehraje ještě v plné síle.

Jeho poslední tři grandslamová vystoupení dopadla špatně. Australian Open 2023 – již zmiňované zranění kyčle ve 2. kole a roční pauza. US Open 2022 – poraněné žebro a konec v osmifinále. Wimbledon 2022 – nenastupuje do semifinále kvůli zranění břišního svalu.

Otec ročního syna se po čtvrtfinále v Brisbane posune z 672. místa žebříčku na 451. příčku. Na kontě má stále ale jen 90 bodů a potřebuje volné karty, aby mohl startovat mezi elitou. Ty pro něj samozřejmě problémem nejsou, vlastní zdraví však ano, byť poslední potíž by neměla být tak vážná a odhláška Austrálie přišla spíš z opatrnosti. „Tvrdě jsem na comebacku pracovala a opakoval, že se chci dostat do top formy během tří měsíců. Je smutné, že nebudu moct nastoupit před skvělými melbournskými fanoušky, jinak však nejde o tak zlou zprávu. Měl jsem tu šanci odehrát pár zápasů, z čehož mám radost. Zůstávám pozitivní,“ dodal.

Nic jiného mu ani nezbývá…