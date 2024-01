Brenda (16) šlape na plyn. Po výhře v grandslamu skočí do stovky

Je zvyklá vítězit. V obřím množství. Za poslední dvě sezony získala na menších turnajích ITF rekordních 15 titulů, vyhrála 99 zápasů ze 117. Mezi protřelými profesionálkami na WTA Tour však ne a ne prorazit. V nové sezoně však šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová maže i tenhle dluh. Po premiérovém WTA vítězství v Aucklandu zapsala jako kvalifikanta i první grandslamovou výhru života. Na Australian Open srazila o patnáct let starší Rumunku Annu Bogdanovou (63. na žebříčku) 2:6, 6:4, 6:3 a vysloužila si střet s obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou.

Nejistý projekt rodiny Fruhvirtových, jenž začal prodejem vlastní firmy a touhou vychovat z obou dcer elitní tenistky, postoupil do nové fáze. Po osmnáctileté Lindě se už mezi ty, které vyhrály zápas na grandslamu, zapsala i šestnáctiletá Brenda.

Ta ve slunečném Melbourne na menším ale fanoušky zcela obsypaném dvorci číslo 17 získala životní vítězství. Bojovala 2 hodiny a 29 minut, než předčila o generaci starší a o míle zkušenější Annu Bogdanovou. Když po další dlouhé výměně skončil bekhend Rumunky v síti, klesla rodačka z Prahy na kolena a nevěřila svému štěstí. Vždyť trefila dva cíle jednou ranou – první grandslamová výhra života pravděpodobně znamená i premiérový posun do elitní stovky žebříčku. Momentálně je v živém žebříčku na 87. příčce, a pokud sestra Linda obhajující osmifinále nepřekvapí nasazenou Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, bude i nejlepší z rodiny.

„Něco takového mi už říkal táta, ale ještě jsem neměla čas to po zápase zkoumat. Je to super pocit, už jsem byla vloni hodně blízko. Ale kvůli všem pravidlům a omezením to bylo daleko těžší,” poukázala v rozhovoru s českými novináři v Melbourne na fakt, že coby patnáctiletá měla silně omezený počet startů mezi dospělými.

Nyní jí začátkem dubna bude už sedmnáct, její kariéra jde kupředu, což demonstruje i na jižní polokouli. Je úspěšná, byť se potýká s bolestí zápěstí. Po vyčerpávající tříkolové kvalifikaci Australian Open, při níž ve druhém zápase odvracela mečbol domácí Australance Talii Gibsonové, věřila v delší volno. Pořadatelé ji nasadili hned v neděli na první zápas dne. Statistici jí v zápase napočítali 15 vítězných úderů a 43 nevynucených chyb, buldočí zaujetí sestrám Fruhvirtovým vlastní však nakonec slavilo úspěch, byť o první sadu přišla 2:6.

„Říkala jsem si, že to ještě musím zkusit, že se grandslamy hrají jen čtyřikrát do roka a že musím bojovat. Druhý set mě nakopl, uvědomila jsem si, že i přes všechny nepříznivé okolnosti ji můžu porazit. Ve třetím setu už to bylo hlavně o tom, abych zůstala konzistentní a bojovala,” líčila mladá Češka.

Nemůže se srovnávat s Nicole Vaidišovou, jež v sezoně 2005 v v šestnácti dokázala vyhrát tři turnaje WTA v řadě a byla členkou top 20 žebříčku. Čas geniálních dětí od té doby i kvůli ostřejším pravidlům skončil. Brenda má však svou cestu. Loni se stala nejmladší hráčkou v dějinách, která dokázala vyhrát 10 ITF turnajů. Nyní se dere na novou úroveň. I s přispěním olympijského vítěze z Chile Nicolase Massua, jenž s oběma sestrami čerstvě spolupracuje.

I on bude sledovat, jak si mladý klenot povede ve 2. kole na velkém kurtu proti obhájkyni Aryně Sabalenkové. Loni při Roland Garros už podobnou zkušenost udělala a jiné favoritce Jeleně Rybakinové dokázala čelit statečně. A jak v posledních týdnech dokazuje, od té doby se dokázala zase posunout blíž ke hvězdám.