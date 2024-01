Bizarní vítězný míč! Tsitsipas hrál na soupeřově polovině, ten nechápal

Tsitsipas po ztrátě prvního setu vedl 1:0 v druhé sadě a měl brejkbol, když Bergs zahrál volej, jenž dopadl těsně za síť a díky zpětné rotaci se odrazil zpět na jeho polovinu kurtu. Řecký tenista míč doběhl a podařilo se mu ho zahrát mimo soupeřův dosah, přičemž jen těsně zabránil nepovolenému dotyku sítě raketou či tělem. Přivedl tím v úžas nejen diváky, ale i Bergse, jenž si v údivu dal ruku před ústa.

„Byl to mimořádný úder, ani nevím, jak se mi to povedlo. Když dal ten čopovaný volej, blesklo mi hlavou, 'a je to, musím se připravit na další výměnu'. Ale nechtěl jsem to vzdát, a díky tomu, že jsem to zkusil, jsem získal bod, který otočil celý zápas,“ řekl Tsitsipas k proměněnému brejku na 2:0.

Loňský poražený finalista se měl původně v prvním kole střetnout s Matteem Berrettinim, ale Ital se kvůli zranění nohy v neděli odhlásil a místo něj se do hlavní soutěže dostal „lucky loser“ z kvalifikace Bergs. „Tohle je vždycky nebezpečné, když se několik dnů za sebou připravujete na konkrétního soupeře. Zizou dnes odvedl skvělou práci a hodně mi to ztížil. Neměl jsem to jednoduché,“ dodal Tsitsipas, jehož v 2. kole čeká domácí Jordan Thompson.