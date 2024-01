Australian Open: Macháč vyřadil Tiafoea! Dál jde také Krejčíková

Pětasedmdesátý hráč světa Macháč vyřadil předloňského semifinalistu US Open Tiafoea po více než dvou a půl hodinách. Vedle 56 vítězných míčů zaznamenal také deset es. Do 3. kola grandslamu se dostal poprvé, dosud byl nejdál ve 2. kole na Australian Open v letech 2021 a 2022. V boji o osmifinále vyzve turnajovou patnáctku Rusa Karena Chačanova.

„Co k tomu říct? Poprvé je vždy poprvé,“ řekl v rozhovoru na kurtu Macháč. „Prostě jsem věřil sám sobě, že hraju nejlepší tenis svého života. Říkal jsme si, že tohle je má chvíle,“ doplnil.

Hráče z první světové dvacítky porazil poprvé. „Dodalo mi to sebedůvěru. Byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Věděl jsem ale, že umím hrát dobrý tenis. Mám za sebou řadu zápasů s dobrými soupeři, kdy přišly i těžké porážky. Jsem rád, že jsem se dostal do 3. kola. Další zápas si užiju a udělám vše, abych vyhrál,“ uvedl český tenista.

Macháč s Tiafoem začali vzájemný duel ztracenými servisy, pak už si je drželi. Závěr setu vyšel českému tenistovi, který v deváté hře získal ještě jeden brejk a potvrdil ho. Ve druhé sadě utekl berounský rodák do vedení 3:1. Tiafoe sice v osmém gamu srovnal, hned nato ale znovu přišel o servis a Macháč se přiblížil postupu.

Ve třetím setu byl Tiafoe blízko, aby zápas zdramatizoval. Po brejku na 5:3 podával a vedl 30:0. Macháč mu ale nedovolil setbol, vyrovnal a vynutil si zkrácenou hru. V ní získal čtyři míčky při soupeřově podání a poté, co proměnil druhý mečbol, spadl radostí na zem.

Duel Krejčíkové s Korpatschovou začal kvůli dešti s více než tříhodinovým zpožděním. Osmadvacetiletá Češka utkání proti 80. hráčce světa kontrolovala, v počtu vítězných míčů předčila soupeřku 30:8, zaznamenala také osm es. Tenistka z Ivančic postoupila do 3. kola Australian Open potřetí za sebou, jejím maximem ve dvouhře je tamní čtvrtfinále z roku 2022.

„S dnešním výkonem jsem moc spokojená, dařilo se mi od začátku do konce. Cítila jsem se lépe než v prvním kole. Dobře jsem podávala, dobře jsem ji tlačila. Jsem ráda, že jsem zahrála kvalitní zápas,“ řekla Krejčíková webu Tenisovýsvět.cz.

Turnajová devítka neztratila v zápase ani jednou servis, v každém setu naopak soupeřce dvakrát podání sebrala. V první sadě získala brzy vedení 5:1 a využila druhý setbol. Druhou sadu zahájila brejkem, ve čtvrté hře odvrátila jediné dva brejkboly a v závěru využila první mečbol.

V boji o zopakování loňského osmifinále vyzve Krejčíková domácí Storm Hunterovou. Devětadvacetiletá Australanka je od nové sezony deblovou kolegyní Kateřiny Siniakové, která na konci minulé sezony přerušila vzájemnou úspěšnou spolupráci ve čtyřhře právě s Krejčíkovou. Hunterová porazila současnou deblovou parťačku Krejčíkové, Němku Lauru Siegemundoou 6:4, 3:6, 6:4.

Šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová byla nejmladší hráčkou od Nicole Vaidišové v roce 2005, která čelila na Australian Open buď světové jedničce, nebo dvojce. Při debutu na hlavním kurtu Roda Lavera držela v úvodu se Sabalenkovou krok. Přestože prohrála podání jako první, brzy srovnala na 2:2. Favoritka rozhodla o zisku úvodního setu až v osmé hře, kdy získala klíčový brejk a sadu po devětatřiceti minutách dopodávala.

Ve druhém setu už Sabalenková drama nedovolila. Po dvou brejcích se ujala vedení 4:0 a po 67 minutách zakončila duel čistou hrou. V poměru vítězných míčů dominovala 30:7.

„Je to neuvěřitelné cítit hru takovéto top hráčky. Když na to koukáte takhle v televizi, tak vůbec nevíte, jak doopravdy hrajou na kurtu. Přestože výsledek byl takový, jaký byl, mohla jsem s ní hrát normálně výměny a první set jsem se docela držela,“ řekla Fruhvirtová pro Radiožurnál Sport.

Sabalenková se do 3. kola grandslamu dostala podvanácté za sebou. „Na to, že jí je (Fruhvirtové) teprve šestnáct let, odvádí neuvěřitelnou práci. Přála bych si, abych byla v jejím věku také na takovéto úrovni. Je to neuvěřitelná hráčka a pokud bude na sobě dál pracovat, určitě bude brzy na špici,“ dodala Sabalenková o Fruhvirtové.

Djokovič zvládl vyrovnaný duel

Srbský tenista Novak Djokovič zvládl ve druhém kole Australian Open vyrovnaný duel s domácím Alexeiem Popyrinem a po výhře 6:3, 4:6, 7:6, 6:3 dál v Melbourne útočí na 11. titul. S turnajem se už naopak rozloučila Tunisanka Uns Džábirová. Světová šestka a loňská finalistka Wimbledonu prohrála s šestnáctiletou Ruskou Mirrou Andrejevovou 0:6, 2:6. Pokračuje vítězka US Open Cori Gauffová, která porazila krajanku Caroline Dolehideovou 7:6, 6:2. Mezi muži uspěl čtvrtý nasazený Ital Jannik Sinner, jenž zvítězil nad Nizozemcem Jesperem De Jongem třikrát 6:2.

Vítěz 24 grandslamových titulů Djokovič získal nad Popyrinem úvodní set za 39 minut, ve druhém se ale dostal po ztrátě podání ve čtvrtém gamu do problémů. Za stavu 5:3 sice soupeře na servisu nepustil k žádnému setbolu a brejk smazal, vzápětí ale přišel znovu o podání a Australan k radosti bouřlivého publika vyrovnal.

Do problémů se šestatřicetiletý rodák z Bělehradu dostal i ve třetí sadě, v níž čelil za stavu 4:5 čtyřem setbolům, všechny ale dokázal odvrátit. V tie-breaku pak zvítězil 7:4 a ve čtvrté sadě už soupeře do šance nepustil. Popyrin sice v devátém gamu ještě při svém podání odvrátil tři mečboly, v další hře už ale na pátý pokus kapituloval.

Devětadvacetiletá Džábirová dohrála ve 2. kole v Melbourne podruhé za sebou, vloni podlehla ve stejné fázi Markétě Vondroušové. Pod zataženou střechou Arény Roda Lavera zahrála jen devět vítězných míčů a udělala 24 nevynucených chyb. Loňská finalistka juniorského Australian Open Andrejevová se při svém debutu v hlavní soutěži dostala už do 3. kola, v němž narazí na Francouzku Diane Parryovou.

"Před zápasem jsem byla opravdu nervózní, protože mě Uns a její způsob hry vždy inspiroval," řekla na kurtu Andrejevová. "Než jsem začala hrát na okruhu WTA, vždy jsem její zápasy sledovala a brala si z nich příklad. Teď jsem měla šanci proti ní hrát," doplnila.

Turnajová čtyřka a čerstvá vítězka turnaje v Aucklandu Gauffová vyhrála i sedmý zápas v sezoně. Proti krajance Dolehideové sice promarnila v prvním setu vedení 4:1 a za stavu 5:6 doháněla manko brejku, díky zvládnutému tie-breaku v poměru 7:2 se ale nakonec ujala vedení.

Ve druhé sadě už byla Gauffová na servisu stoprocentní a po dvou brejcích využila čtvrtý mečbol. Příště vyzve další Američanku Alycii Parksovou, která zdolala přemožitelku Sáry Bejlek z úvodního kola Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3,

Rubljov (5-Rus.) - Eubanks (USA) 6:4, 6:4, 6:4,

Tsitsipas (7-Řec.) - Thompson (Austr.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4),

Korda (29-USA) - Halys (Fr.) 6:4, 6:4, 6:4,

Etcheverry (30-Arg.) - Monfils (Fr.) 6:4, 6:4, 6:4,

Macháč (ČR) - Tiafoe (17-USA) 6:4, 6:4, 7:6 (7:5),

Fritz (12-USA) - Gaston (Fr.) 6:0, 6:3, 6:1,

Chačanov (15-Rus.) - Kovacevic (USA) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3,

Shelton (16-USA) - O'Connell (Austr.) 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5),

Mannarino (20-Fr.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:3, 1:6, 2:6, 6:3,

Marozsán (Maď.) - F. Cerúndolo (22-Arg.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:2,

Van Assche (Fr.) - Musetti (25-It.) 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3, 6:0,

Báez (26-Arg.) - Galán (Kol.) 7:5, 2:6, 6:2, 6:4,

Cobolli (It.) - Kotov (Rus.) 7:5, 6:3, 5:7, 6:2,

Sinner (4-It.) - De Jong (Niz.) 6:2, 6:2, 6:2,

De Minaur (10-Austr.) - Arnaldi (It.) 6:3, 6:0, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kosťuková (Ukr.) - Mertensová (25-Belg.) 5:7, 6:1, 7:6 (10:6),

Curenková (28-Ukr.) - Masárová (Šp.) 6:3, 6:4,

Sabalenková (2-Běl.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 6:2,

Frechová (Pol.) - Garciaová (16-Fr.) 6:4, 7:6 (7:2),

Badosaová (Šp.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:2, 6:3,

Krejčíková (9-ČR) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:2,

Gauffová (4-USA) - Dolehideová (USA) 7:6 (7:2), 6:2,

Andrejevová (Rus.) - Džábirová (6-Tun.) 6:0, 6:2,

Haddadová Maiaová (10-Braz.) - Kornějevová (Rus.) 6:1, 6:2,

Parksová (USA) - Fernandezová (32-Kan.) 7:5, 6:4,

Timofejevová (Rus.) - Wozniacká (Dán.) 1:6, 6:4, 6:1,

Anisimovová (USA) - Podoroská (Arg.) 6:2, 6:3,

Parryová (Fr.) - Rachimovová (Rus.) 7:5, 6:2,

Hunterová (Austr.) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 3:6, 6:3,

Zacharovová (Rus.) - Juvanová (Slovin.) 6:1, 6:1.

