Australian Open ONLINE: Krejčíková o čtvrtfinále s ruským zázrakem

Barbora Krejčíková v noci na neděli zabojuje o postup do čtvrtfinále Australian Open. Devátou nasazenou tenistku čeká duel s šestnáctiletou Mirrou Andrejevovou z Ruska, s níž oba předchozí vzájemné zápasy v loňském roce prohrála. Vítězka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková je v osmifinále v Melbourne potřetí za sebou, postupem do čtvrtfinále by vyrovnala své předloňské zdejší maximum. Osmifinále Krejčíková - Andrejevová sledujte po páté hodině ranní ONLINE na iSport.cz.