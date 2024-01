Nosková: tichý zabiják z Valašska. Připomíná Hingisovou, chválí Šafářová

Nosková v Austrálii nadchla i Lucii Šafářovou, speciálního hosta 2. dílu Centrkurtu. „Také jí věřím,“ souhlasí s Jarochem: „Linda hraje hezky jednoduše a není to rychlokvaška, co jen vyletí a pak není schopná to zopakovat. Svou cestu si buduje pomalu a trpělivě a to je vždycky lepší. Pamatuju si, že jsme proti sobě hrály v extralize, když byla ještě hodně mladičká. Svým stylem mi někdy připomíná Hingisovou,“ chválí Noskovou finalistka Roland Garros z roku 2015.

Jaroch i Šafářová se v novém Centrkurtu shodují i na tom, že jedním z klíčů úspěchu mladé naděje je i zlepšený servis. „V minulé sezoně se mi zdálo, že jí servis ještě trochu chybí. Na to, jak je silná a hraje rychle od základní čáry, že by si jím mohla pomáhat víc. Ale teď? Swiateková její servis srovnává s Rybakinovou a Sabalenkovou a to jsou extratřídy,“ upozorňuje Jaroch.

