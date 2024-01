Nosková končí ve čtvrtfinále, peprný souboj v deblu ovládla Siniaková

Devatenáctiletá tenistka Linda Nosková na Australian Open do premiérového semifinále grandslamu nepostoupila. Ukrajince Dajaně Jastremské podlehla na tvrdých kurtech v Melbourne za hodinu a 20 minut 3:6, 4:6. Rodačka z Oděsy, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, se utká o postup do finále s turnajovou dvanáctkou Číňankou Čeng Čchin-wen, nebo Ruskou Annou Kalinskou.

Padesátá hráčka světa Nosková, která mimo jiné porazila ve 3. kole světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, nevyužila možnost si napočtvrté vylepšit grandslamové maximum. Dosud byla nejdále vloni ve druhém kole Roland Garros a US Open. V dnešním čtvrtfinále přišla třikrát o servis, soupeřku „brejkla“ jen jednou. Jastremská také zvítězila v počtu vítězných míčů poměrem 19:6. Turnaj tak pokračuje ve dvouhře bez českých zástupců.

„V porovnání s předchozími dny bylo velké horko. Míče létaly velmi rychle a ona také hrála dost rychle. Já jsem naopak měla pocit, že nejsem stoprocentně na kurtu. Možná to bylo i tím, že jsem minulý zápas moc nehrála,“ řekla na tiskové konferenci Nosková, která ve čtvrtfinále s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou odehrála jen tři gamy, než soupeřka kvůli zranění zad skrečovala.

„Měla jsem tak dva volné dny. Od začátku jsem se nezvládla dostat mentálně do zápasu. Ona naopak brzy vedla a zápas kontrolovala,“ doplnila Nosková.

Třiadvacetiletá Jastremská, která také vyřadila v prvním kole wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou, prožívá dál nejlepší grandslamové vystoupení v kariéře. Dosud byla nejdále v osmifinále Wimbledonu v roce 2019. Je rovněž první tenistkou od roku 1978, která se z kvalifikace dostala až mezi čtyři nejlepší hráčky Australian Open.

„Je to skvělé, zapsat se do historie. Tou dobou jsem se ještě ani nenarodila. Jsem šťastná a unavená.“ uvedla v rozhovoru na kurtu Jastremská. „Ani nijak necítím, že hraju tak dobře. Snažím se jen hrát, jak to jde, protože jsem velmi unavená. Snažím se ze sebe vydat maximum, co to jde a zbytek už je jen boj,“ doplnila.

Nosková vstoupila do prvního grandslamového čtvrtfinále v kariéře nadějně a už ve třetí hře prolomila soupeřčin servis. Výhodu brejku ale vzápětí nepotvrdila a 93. hráčka světa Jastremská srovnala. Rozhodl nakonec osmý game, kde Ukrajinka sebrala Noskové podání ještě jednou. Za stavu 5:3 odvrátila brejkbol a ujala se po 37 minutách hry vedení.

Také ve druhém setu se obě hráčky spoléhaly na svůj servis. Nosková jej držela až do sedmé hry. Přestože smazala nepříznivý stav 15:40, Jastremská si později vypracovala další brejkbol, a ten už využila. Sama pak zůstala při svém podání stoprocentní a zakončila utkání prvním využitým mečbolem.

„Teď ve mně převažují negativní pocity. Jsem smutná. Pravděpodobně si celé tohle působení uvědomím až po pár dnech. Jinak to byl ale skvělý turnaj a pokusím se jít dál,“ dodala Nosková.

Krejčíková a Siniaková se proti sobě utkaly poprvé od chvíle, co na konci minulé sezony přerušily na popud Siniakové úspěšnou spolupráci. Na Australian Open mohly obhajovat společný titul.

Čtvrtfinále se lépe vyvíjelo pro Krejčíkovou a se Siegemundovou získaly první set. Ve druhé sadě vedl česko-německý pár 5:4, Siniaková s Hunterovou ale zvládly závěr lépe a díky brejku v jedenácté hře vývoj zápasu srovnaly.

V rozhodujícím setu vedly nasazené pětky Krejčíková a Siegemundová už 4:1. Ztratily ale následujících pět her a Siniaková s Hunterovou zakončily duel druhým využitým mečbolem. V boji o finále narazí na Belgičanku Elise Mertensovou a Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, které tvoří druhý nasazený pár.

Dalším semifinalistou je Medveděv

Ruský tenista Daniil Medveděv na Australian Open porazil 7:6, 2:6, 6:3, 5:7 a 6:4 Huberta Hurkacze z Polska a postoupil do semifinále. Soupeřem třetího hráče žebříčku bude vítěz zápasu mezi světovou dvojkou Španělem Carlosem Alcarazem a Alexanderem Zverevem z Německa.

Medveděv potřeboval na postup čtyři hodiny. Dobře rozehraný první set získal až v tie-breaku, do druhého vstoupil ztrátou servisu a Hurkacz srovnal. Třetí sada opět patřila sedmadvacetiletému Rusovi, který pak ve čtvrté vedl 4:2, ale soupeř skóre otočil a vynutil si rozhodující set.

V něm byla hra vyrovnaná až do stavu 3:3, kdy Medveděv sebral devátému hráči světa podání a vykročil za postupem. Semifinále v Melbourne si vítěz US Open z roku 2021 zahraje potřetí, obě předchozí účasti proměnil ve finálovou účast. V roce 2021 ale prohrál s Novakem Djokovičem, rok na to s Rafaelem Nadalem.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (3-Rus.) - Hurkacz (9-Pol.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.