Bije ženy. No a co?! Zvereva provází pověst násilníka, rozhodne soud

Tenisový svět si vždy chránil svůj produkt, jak křiklavě dokumentoval případ, když ATP v devadesátých letech přikryla pozitivní dopingový nález u Andre Agassiho, jenž se až ve své biografii přiznal k užití amfetaminu. Píše se rok 2024 a mnoho se nezměnilo. Jednou z hlavních tváří bílého sportu je dnes muž nařčený z domácího násilí a nezdá se, že by to někoho příliš vzrušovalo.

Netflix v nedávno vydané druhé sérii dokumentu Break Point Alexandru Zverevovi věnoval celou epizodu. O závažném obvinění nepadla ani zmínka. „Hvězdy přejí v Melbourne Sashovi,“ hlásalo ve středu Australian Open na sociálních sítích, když šestadvacetiletý Zverev udolal světovou dvojku Carlose Alcaraze. A aby toho nebylo málo, kolegové z ATP na tradiční předsezonní schůzi v Austrálii zvolili Němce do hráčského výboru, aby vystupoval jejich jménem a hájil jejich zájmy.

„Není správné propagovat hráče čelícího takovým nařčením,“ míní světová jednička Iga Šwiateková. „Pokud jste žena, najděte si něco o člověku, na kterého se chcete dívat. A ještě se zamyslete,“ napsala na sociální síti X v diskusi s fanoušky ruská tenistka Darja Kasatkinová.

Jde však o ojedinělé hlasy, z nichž žádný nepřišel z mužské šatny. Na stejné téma dotázaní Zverevovi souputníci mlčí. Hrajeme tenis, o ostatní se nestaráme nebo starat nechceme, daly by se parafrázovat odpovědi z tiskových konferencí Alexe De Minaura, Camerona Norrieho či Caspera Ruuda.

Přítelkyni dusil polštářem

S prvním veřejným nařčením Zvereva přišla na podzim roku 2020 jeho bývalá přítelkyně Olga Šarypovová. O třináctiměsíčním vztahu mluvila jako o peklu. Popsala, jak ji dusil polštářem či bil do obličeje. Týral ji údajně psychicky tak, že se dvakrát pokusila o sebevraždu. Šarypovová nepředala případ policii, zveřejnila ho jen kvůli tomu, aby dala sílu jiným ženám v podobné situaci. Pod tlakem okolností ATP iniciovala vyšetřování, najatá společnost ho vedla 15 měsíců. Když loni v lednu oznamovala zprávu o jeho ukončení, konstatovala, že nebyly nalezeny dostatečné důkazy, které by dokazovaly pravdivost tvrzení Šarypovové.

Loni v říjnu už ale berlínský soud uložil Zverevovi pokutu 500 tisíc dolarů (zhruba přes 11 milionů korun) na základě obvinění, které policii v říjnu 2021 nahlásila další tenistova bývalá přítelkyně Brenda Pateová. Tu Zverev údajně přitlačil na zeď a dusil během hádky v květnu 2020. Že případ nahlásila až po víc než roce prý pramenilo ze studu a starosti o dobro dcery Mayly, která se narodila v březnu 2021. Jejím otcem je Zverev.

„Každý, kdo má aspoň podprůměrné IQ, chápe, o čem to celé je,“ ohradil se Zverev loni v listopadu. V německém soudním systému může státní žalobce uložit pokutu u případů, které považuje za jednoduché, jelikož existují tak přesvědčivé důkazy, že nemusí rozhodovat soudu. Zverev se však se svými právníky proti nařízené pokutě odvolal a letos koncem května během Roland Garros začne v Berlíně série stání. Tenista se jich nemusí osobně zúčastnit a až do vynesení rozsudku je považovaný za nevinného.

A zdá se, že také jen soudní výrok by mohl být spouštěčem akcí, které by vůči svému top hráči zaujala ATP. Do té doby zůstane jen zvláštní pachuť ze Zverevových tenisových úspěchů.