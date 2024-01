Silačka bez servisu? Sabalenková teď napodobila legendy. Změnila se...

Jsou to pouhé dva roky, kdy se Aryna Sabalenková coby nasazená dvojka mezi favoritky Australian Open vůbec neřadila. Zlé prognózy se tehdy naplnily, během čtyř utkání nasekala 56 dvojchyb a z grandslamového turnaje se vypařila bez fanfár. Teď je běloruská tenistka na vrcholu – stala se suverénní obhájkyní loňského titulu. „Je to bláznivé, ale jsem šťastná, že se to podařilo,“ usmívala se. Neohrožená vládkyně Melbourne během sedmi klání neztratila ani jedinou sadu.