Lehečka bojoval, ale na Djokoviče nestačil. Toho teď čeká Alcaraz

Tenista Jiří Lehečka do čtvrtfinále Australian Open nepostoupil. S vítězem rekordních 24 grandslamů Srbem Novakem Djokovičem prohrál 3:6, 4:6, 6:7. Turnaj v Melbourne tak pokračuje bez české účasti ve dvouhrách.

Třiadvacetiletý Lehečka podlehl desetinásobnému vítězi turnaje za dvě hodiny a 41 minut. Mladoboleslavský rodák, který získal před prvním grandslamem sezony titul v Brisbane a plnil roli nasazené čtyřiadvacítky, prohrál s Djokovičem i druhý vzájemný zápas. Vloni na něj nestačil v United Cupu.

Lehečkovi dnes nestačilo 39 vítězných míčů ani 11 es. Doplatil na 44 nevynucených chyb, Djokovič jich zaznamenal 21.

Sedmatřicetiletý Srb dál usiluje o 25. grandslamový titul, kterým by překonal rekord legendární Australanky Margaret Courtové. V Melbourne vyřadil druhého českého hráče po sobě. Ve 3. kole zdolal taktéž bez ztráty setu Tomáše Macháče.

Djokovič se dostal do čtvrtfinále Australian Open popatnácté v kariéře a vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Zároveň se probojoval do 61. grandslamového čtvrtfinále v kariéře.

„Děkuji vám, že jste tu dnes byli. Vážím si vaší přítomnosti a podpory. Uvidíme se v příštím kole. Moc děkuji,“ řekl po utkání na kurtu Djokovič. Obvyklý rozhovor s turnajovým reportérem neabsolvoval.

Lehečka, který byl ve čtvrtfinále Australian Open před dvěma lety, přišel o první set za 45 minut. Český hráč držel s Djokovičem krok do stavu 3:3. Poté prohrál zbývající tři hry a sadu, v níž si nevypracoval jediný brejkbol, ztratil.

Svěřenci trenéra Michala Navrátila nevyšel ani úvod druhé sady. Hned v prvním gamu přišel o podání a Djokovič získal po odvráceném brejkbolu náskok 2:0. Sadu poté doservíroval do konce.

Také v úvodu třetího setu přišel Lehečka brzy o servis. Tentokrát se mu ale podařilo reagovat. Ve druhém gamu si vypracoval při podání Djokoviče vedení 40:0 a druhou šanci na prolomení jeho servisu využil. Do konce setu odvrátil Lehečka ještě dva brejkboly a vynutil si zkrácenou hru.

V ní ale český tenista od začátku dotahoval manko a za stavu 1:2 hodil frustrovaně raketou o zem. Djokovič vzápětí získal klíčový minibrejk, utekl do vedení 5:2 a duel poté doservíroval.

Favorité postoupili, Alcaraz čeká na Djokoviče

Světová tenisová jednička Běloruska Aryna Sabalenková postoupila do čtvrtfinále a dál míří na melbournském turnaji za třetím triumfem po sobě. Nasazenou čtrnáctku Rusku Mirru Andrejevovou deklasovala 6:1, 6:2. Turnajová trojka Američanka Coco Gauffová zvítězila nad Švýcarkou Belindou Bencicovou 5:7, 6:2, 6:1.

V osmifinále mužské dvouhry uspěl druhý hráč světa Alexander Zverev, který si poradil 6:1, 2:6, 6:3 a 6:2 s Ugem Humbertem z Francie. Dalším soupeřem dvojnásobného semifinalisty turnaje bude Američan Tommy Paul.

Postoupil i třetí nasazený Španěl Carlos Alcaraz. Loňský vítěz Roland Garros a Wimbledonu, kterému chybí titul z Australian Open ke kariérnímu Grand Slamu, postoupil po skreči Brita Jacka Drapera za stavu 7:5, 6:1. Ve čtvrtfinále se utká s vítězem rekordních 24 grandslamů Srbem Novakem Djokovičem, který vyřadil Jiřího Lehečku.

Djokovič s Alcarazem se spolu střetli dvakrát ve finále Wimbledonu a loni v duelu o zlato na olympiádě v Paříži. Celkem má srbský veterán se španělským soupeřem bilanci čtyř vítězství a tří porážek.

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila o devět let mladší Andrejevovou za 63 minut a oplatila jí loňské vyřazení ve čtvrtfinále Roland Garros. V Melbourne prodloužila svou neporazitelnost na 18 zápasů a neprohrála zde už 24 setů v řadě. Ve čtvrtfinále grandslamu, na kterém startuje, je podeváté za sebou. Utká se v něm s další Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou, která porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 7:6, 6:0.

„Každý zápas je pro mě další šance. Je to nové utkání a nezáleží na tom, co se stalo předtím. Hlavní je, abych zůstala soustředěná na danou chvíli, na sebe a předvedla to nejlepší. Když hraju svou nejlepší hru, vím, že mohu vyhrát,“ řekla na kurtu Sabalenová.

Uspěla také předloňská šampionka US Open Gauffová. Dvacetiletá Američanka ztratila poprvé v sezoně set, Bencicovou, která se vrátila po mateřské pauze, ale zdolala za dvě a půl hodiny. V poměru vítězných míčů soupeřku přehrála 42:13, zaznamenala také osm es. Ve čtvrtfinále narazí na Španělku Paulu Badosaovou, která zvítězila nad Srbkou Olgou Danilovičovou 6:1, 7:6.

„Belinda hrála v prvním setu skvělý tenis a bylo pro mě těžké se dostat k útoku. Ve druhém a třetím setu jsem už ale hrála agresivněji,“ uvedla Gauffová. „Ještě mě čeká hodně práce, abych splnila svůj cíl, ale mohu říct, že jsem na sebe hrdá a šťastná, co jsem tu předvedla,“ doplnila vítězka předloňského US Open.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Djokovič (7-Srb.) - Lehečka (24-ČR) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4),

Alcaraz (3-Šp.) - Draper (15-Brit.) 7:5, 6:1 skreč,

Zverev (2-Něm.) - Humbert (14-Fr.) 6:1, 2:6, 6:3, 6:2,

Paul (12-USA) - Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1, 6:1.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Kumstát, Exsted (2-ČR/USA) - Berge, Haita (Rum.) 2:6, 6:3, 10:2

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Sabalenková (1-Běl.) - Andrejevová (14-Rus.) 6:1, 6:2,

Gauffová (3-USA) - Bencicová (Švýc.) 5:7, 6:2, 6:1,

Badosaová (11-Šp.) - Danilovičová (Srb.) 6:1, 7:6 (7:2),

Pavljučenkovová (27-Rus.) - Vekičová (18-Chorv.) 7:6 (7:0), 6:0.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčová (6-ČR) - Vujovičová (Srb.) 6:3, 6:2,

J. Kovačková (11-ČR) - Mildrenová (Austr.) 3:6, 7:5, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčová, Valdmannová (4-ČR) - Bennemannová, Gotóová (Jap.) 6:3, 6:4.