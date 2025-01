Interview po Lehečkovi? Ne, bojkot. Proč uražený Djokovič nemluvil?

Ještě v pátek Novak Djokovič hovořil o tom, jak by mohl tenis rozhýbat své strnulé zvyky a otevřít se mladým třeba tím, že mezi výměnami stran budou bavit diváky roztleskávačky. V neděli po triumfu nad Jiřím Lehečkou odešel z kurtu, ač na něj čekal spíkr Jim Courier, americká tenisová legenda. Srb však tradiční pozápasové interview přeskočil, jen stroze poděkoval lidem za to, že přišli.

Proč? Djokovič vyhlásil bojkot rozhovorům pro australskou televizi Channel 9, která je oficiálním vysílatelem turnaje, dokud se mu její zástupci neomluví za scénku moderátora Tonyho Jonese. Ten během týdne prováděl vstupy z Melbourne Parku a hecoval srbské fanoušky.

„Můžete vidět fanoušky Novaka Djokoviče, jejich pokřiky jsou zcela mimořádné,“ uvedl Jones během vysílání a chtěl Djokovičovy příznivce popíchnout. „Novak je přeceňovaný… Už není, co byl… Vykopněte Novaka,“ odpovídal jim zpoza zasklené kabiny a věřil, že vytváří humorný obsah.

Djokovič to však tak rozhodně nebral a na tiskové konferenci po utkání s Lehečkou vysvětlil proč. „Před pár dny známý novinář, který tu v Austrálii pracuje pro oficiálního broadcastera Channel 9, zesměšňoval srbské fanoušky a také urážel mě. Od té doby se za to neomluvil on ani Channel 9. Proto jim nebudu dávat rozhovory, dokud to nevyřeší, ačkoliv nemám nic proti Jimu Courierovi ani australské veřejnosti,“ uvedl desetinásobný šampion z Melbourne.

Jonese už o víkendu kontaktoval srbský web Sport Klub, jemuž třiašedesátiletý moderátor poskytl vysvětlení toho, co se stalo, a vyjádřil politování nad tím, že jeho slova byla špatně pochopená. „Bohužel můj humor byl mylně pochopený jako útok na Novaka, což jsem tak určitě nemyslel. Vtipkuji takhle se srbskými fanoušky už celý turnaj, a tohle bylo – alespoň tak jsem to bral – jen pokračování. Kdybyste znali naši ranní show, věděli byste, jak pracujeme. A že jsem ani v náznaku nechtěl Novaka urazit. Omlouvám se, tohle nebyl úmysl…“

Je otázkou, jak se aférka vyvine a zda bude mít Djokovič po čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem ještě příležitost hovořit přímo na kurtu. Té se dostává totiž jen vítězi zápasu…