Velká bitva, Djokovič vyřadil Alcaraze! Obrat a výhra ve čtyřech setech

Novak Djokovič postoupil po výhře nad Carlosem Alcarazem 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 do semifinále Australian Open a dál živí šanci na 25. grandslamový titul. Desetinásobný vítěz turnaje v Melbourne zdolal třetího hráče světa a vítěze loňského Roland Garros a Wimbledonu za tři hodiny a 35 minut. O postup do finále se sedmý nasazený Djokovič utká s turnajovou dvojkou Alexanderem Zverevem z Německa. Do ženského semifinále postoupily Aryna Sabalenková a Paula Badosaová.

Sedmatřicetiletý Djokovič, který v předchozích kolech vyřadil také Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče, postoupil do jubilejního 50. grandslamového semifinále v kariéře. V Melbourne se dostal mezi čtyři nejlepší hráče podvanácté. O šestnáct let mladšího Alcaraze porazil v bitvě bývalých světových jedniček popáté z osmi duelů a navázal na loňský triumf z finále olympijských her v Paříži.

Čtyřnásobný grandslamový šampion Alcaraz nepostoupil do semifinále v Melbourne ani při čtvrté účasti. Ve čtvrtfinále dohrál podruhé za sebou a přišel o šanci zkompletovat letos kariérní grandslam.

Španělka poprvé v semifinále grandslamu

Šestadvacetiletá Aryna Sabalenková bojovala s 32. hráčkou světa Pavljučenkovovou bezmála dvě hodiny. První sadu získala díky dvěma brejkům, tu druhou ale ztratila a skončila její zdejší série 25 vítězných setů v řadě. Ve třetím dějství měla Běloruska za stavu 1:2 manko brejku, vývoj ale zvrátila a připsala si v Melbourne 19. vítězství za sebou.

„Upřímně jsem se jen modlila, abych dostala v dnešních těžkých podmínkách míč na druhou stranu. Bylo to velmi těžké. Ona hrála úžasný a agresivní tenis. Jsem šťastná, že jsem tenhle zápas nějakým kouzlem vyhrála,“ řekla na kurtu Sabalenková.

Sedmadvacetiletá Badosaová zdolala světovou trojku a vítězku předloňského US Open Gauffovou za hodinu a 44 minut a postoupila poprvé do semifinále grandslamu. Dvacetiletou rodačku z Atlanty předčila počtvrté ze sedmi vzájemných zápasů a oplatila jí loňské porážky z Říma a Pekingu. Poměr vítězných míčů měla lepší soupeřka (15:31), ale Španělka se dopustila jen 23 nevynucených chyb proti 41 Gauffové.

„Dnes jsem šla na kurt s tím, že chci ukázat svůj nejlepší tenis. To se povedlo,“ uvedla Badosaová. „Vloni jsem nevěděla, zda kvůli zádům neukončím kariéru. Teď tu hraju proti nejlepším hráčkám světa a jsem v semifinále. To by mě nenapadlo,“ dodala.

Turnajová jedenáctka Badosaová je čtvrtou Španělkou v tzv. open éře, která se dostala do semifinále grandslamu. Navázala na Arantxu Sanchezovou-Vicariovou, Conchitu Martínezovou a Garbiňe Muguruzaovou. Poprvé na grandslamu porazila hráčku z první desítky žebříčku.

Gauffová prohrála poprvé v sezoně. Před úvodním grandslamem roku pomohla výběru USA k titulu na United Cupu smíšených týmů. V Melbourne nenavázala na loňskou semifinálovou účast, která tam je jejím maximem. „Ačkoliv jsem prohrála, cítím, že jsem na cestě vzhůru. Vím, na čem musím zapracovat,“ uvedla Gauffová, která doplatila i na šest dvojchyb.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Zverev (2-Něm.) - Paul (12-USA) 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1, Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (3-Šp.) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Badosaová (11-Šp.) - Gauffová (3-USA) 7:5, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 6:2, 2:6, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

J. Kovačková (11-ČR) - Gotová (Jap.) 1:6, 6:0, 6:4, Blacková (Brit.) - Krejčová (7-ČR) 6:4, 3:6, 6:4.