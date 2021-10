Češky trénují na tenisový svátek. Povrch nám sedne, říká Krejčíková

Ve sváteční den vyrazila hned ráno z Brna do Prahy, kapitánu Petru Pálovi se přihlásila v 10 hodin jako první. Barbora Krejčíková neskrývá natěšení před startem akce, jež navazuje na tradici Fed Cupu, pro český ženský tenis tolik úspěšné soutěže.

Před příchodem do české týmové bubliny musela postoupit nejprve antigenní a následně i PCR test, teprve pak prvně vstoupila do hotelového pokoje. Tenistky si přivezly společenské hry, které jim mají zpříjemnit život – jelikož platí přísná proticovidová pravidla, členové týmu mají omezen pohyb prakticky na halu a hotel. „Viděla jsem, kolik toho máme nabaleného a myslím, že si to ani nestihneme všechno zahrát,“ usmívá se Krejčíková.

Před úvodním tréninkem stihla i fotku s kamarádkou Belindou Bencicovou. Se švýcarskou jedničkou si to má v rámci bojů o postup z tříčlenné skupiny do semifinále rozdat na ostří nože během čtvrtečního programu.

„Pro mě to bude velká premiéra v O2 areně v singlu. Bude náročné se s tím vším vyrovnat, ale už se na to připravuji delší dobu, takže doufám, že se mi to podaří,“ říká Krejčíková.

Zatímco česká dvojka Markéta Vondroušová si s koučem Janem Mertlem ještě kopala do míče, šampionka Roland Garros už zkoušela s Alešem Kartusem první forhendy na modrém povrchu Rebound Ace. Pak se obě singlistky i se svými osobními trenéry sešly na kurtu a trefovaly křižné forhendy.

„Povrch je příjemný, středně rychlý. Myslím, že nám bude sedět, takže se hodně těším na příští týden,“ líčí Krejčíková.

Na hlavní scéně dostaly domácí tenistky k dispozici 90 minut, během kterých došlo na nácviky volejů, vítězných úderů nebo servisu. „Podání bylo dobré, ale byl to zatím jen první trénink na hodinu a půl,“ vypráví česká kometa. V půl třetí už musel kapitán Pála hráčky z dvorce odvolat, protože na řadu přišel trénink prvního soupeře českého týmu z Německa. Krejčíková se letmo pozdravila s Angelique Kerberovou, kterou by měla vyzvat v pondělí večer v rámci souboje týmových jedniček.

Olympijská šampionka v deblu si zavzpomínala na rok 2018, kdy byla z dovolené povolána, aby doplnila sestavu pro fedcupové finále proti USA. „Tedy jsem říkala, že jednou bych tady chtěla hrát ten nejdůležitější zápas před českými diváky, a kdyby to vyšlo, tak i vyhrát. Když jsem tehdy viděla atmosféru, tak jsem si přála, abych na tom kurtu jednou stála já. Doufám, že na konci příštího týdne se nám to podaří,“ vyhlíží týmový úspěch.

K němu povede cesta přes zřejmě nejtěžší skupinu. „Ale my jsme taky dobrý silný tým. Taky se nám hodně dařilo,“ nepochybuje Krejčíková, nejvýše postavená hráčka celého podniku. I z tohoto důvodu na sobě pociťuje tlak. „Snažím si ho však nepřipouštět. Tlak byl celou sezonu. Snažím se s tím vyrovnat a hlavně si to užívat. Budeme hrát v Česku, budou tady diváci, kteří nám budou fandit. Než se soustředit na to, že musím vyhrát, si to chci užít a pobavit diváky. To je nejdůležitější,“ dodává Krejčíková.

Česká nominace

Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková, Lucie Hradecká

Český program ve skupině

pondělí – od 17.00

ČESKO – Německo

čtvrtek – od 17.00

ČESKO – Švýcarsko

Finále BJK Cupu

kdy: 1. - 6. listopadu

stadion: O2 arena, Praha

povrch: tvrdý

systém soutěže: týmy jsou rozděleny do čtyř tříčlenných skupin, vítězové skupin postoupí do semifinále

formát zápasů: dvě dvouhry (nejprve týmové dvojky, pak jedničky), na závěr čtyřhra