INSIDER: Krejčíková riskuje úspěch na Masters. Španělky bez opor

Někdejší Fed Cup byl oblečen do nového hávu a herního formátu. Loni se atraktivní podnik vinou celosvětové pandemie covid-19 nekonal, ostrou premiéru tak zažije až nyní v O2 areně.

Vzhledem k letošnímu nadupanému tenisovému kalendáři dochází prakticky ke kolizi s ženským Masters. Do Čech proto nedorazí kromě jiných hvězd španělské opory Paula Badosaová a Garbiňe Muguruzaová. V českém týmu se naopak bude spoléhat na Barboru Krejčíkovou. Ta se bude hodit proti Švýcarkám přivážející silné trio ve složení Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová a Jill Teichmannová. Nesmí se zapomenout ani na Němky v čele s Angelique Kerberovou. Překvapit mohou rovněž Američanky, přestože do Evropy zrovna neberou to nejsilnější, co mají k dispozici. Více ve VIDEU.