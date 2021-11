Od trémy do euforie. O tomhle jsem vždy snila, zářila Vondroušová

Prý jste byla před utkáním hodně nervózní…

„Fakt dost. Už od rána a pořád se to stupňovalo, když jsem se šla protahovat před zápasem. Ještě k tomu jsme hrály docela pozdě. Věděla jsem, že soupeřka je bojovná, nedá mi nic zadarmo. My jsme ale doma a já chtěla o to víc vyhrát. Vždyť jsem tu měla hrozně moc svých lidí – rodinu i kamarády. Byli poházení po aréně, ale našla jsem tátu i mámu, to bylo hlavní. Naštěstí ze mě nervozita po pár gamech spadla a hrála jsem fakt dobře, užívala jsem si zápas.“

Jak se vám poslouchala hymna před začátkem?

„Je to silný zážitek, vždy jsem o tom snila. Moc jsem se chtěla předvést, i když mi v tu chvíli bylo fakt hrozně. Ale tým je tady skvělý, celkově se tu cítím fakt dobře.“

Co jste si před zápasem řekly s Bárou Krejčíkovou?

„Bára mě před zápasem trošku uklidňovala, říkala mi, že to bude dobrý. Jak jsme vešly do haly, povídá mi, že tu je dost lidí a půjdeme si to užít. Já to brala stejně. Říkala jsem si, že taková šance se s tímhle novým formátem už nemusí opakovat. Skvělý zážitek, skvělá zkušenost, kterou jsem si prošla.“

V O2 areně jsme zvyklí na vyprodané ochozy, teď byly plné hodně skromně. Jak jste vnímala atmosféru přímo z kurtu?

„Publikum bylo skvělé, ještě jsem doma před tolika lidmi nehrála. Člověka to hrozně nabudí, chce se předvést. Já si zápas užila. Takhle s publikem to bylo skvělé, úplně něco jiného než na turnajích. Vždyť před lidmi jsme nehrály hrozně dlouho.“

Věříte, že ve čtvrtek proti Švýcarkám dorazí větší návštěva?

„Určitě! Myslím, že proti Švýcarkám to bude super zápas. Lidi jsou potřeba. Už dneska mi to přišlo skvělý, i když nebyla hala zaplněná. Možná to pro mě bylo lepší, protože jsem si i tak na atmosféru trochu zvykala. Ale určitě bych byla ráda, kdyby lidí bylo příště co nejvíc.“

V BJK Cupu jste povýšila svou bilanci na 4:1, k tomu olympijské stříbro z Tokia. Čím to, že vám to v národních barvách tak jde?

„Mám ráda týmové soutěže, vždycky jsem hrála všechny dětské soutěže i pak týmy do 14 a 16 let. Vždycky ráda hraju za Česko. Holky tuhle soutěž vyhrály jedenáctkrát, takže je úžasné, že toho teď můžu být součástí. Snad se nám povede stejně.“

Všimla jste si, že jste Petkovicovou na konci dokonce rozplakala?

„Ne, ale nedala mi nic zadarmo, bojovala až do konce. Já hrála dobře, ona měla tejp na koleni.“

Vypadáte v dobré formě, vyhrála jste jedenáctý z posledních čtrnácti zápasů. Čím to, že se začalo na sklonku roku, kdy jste už byla v předchozích letech obvykle zraněná, tak dařit?

„Taky jsem si dělala srandu, když se blížil konec sezony, že to snad letos dohraju bez zranění až do konce, což je neuvěřitelný. Musím zaklepat, že se to nakonec povedlo, i když jsem letos odehrála nejvíc turnajů v kariéře. A nebyla skoro vůbec zraněná. Od toho se vše odvíjí. Pro mě je důležité, abych vyhrávala zápasy a měla jich co nejvíc, protože pak se cítím líp. Od olympiády hraju dobře, držím si svůj standard. V zápasech jsem klidná a je to i vidět na kurtu. Cítím se fakt dobře.“