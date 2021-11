Tenis v komorní atmosféře. Podporu mají jen Češky, pobavil nápis na kostce  

Mluvilo se o tom už před vznikem nového formátu týmové soutěže, úvodní den Poháru Billie Jean Kingové obavy jen potvrdil. Achillovou patou mistrovství světa tenisových družstev je slabší zájem fanoušků. Organizátoři i samotné hráčky vzhlížejí k vyvrcholení turnaje, kdy by se měla O2 arena zaplnit. „Byla bych ráda, kdyby se to sešlo a lidí bylo co nejvíc,“ přiznala Markéta Vondroušová.

Nový koncept tenisových soutěží družstev odstartoval před dvěma lety v Madridu. Během premiérového ročníku Davis Cupu měli podporu na tribunách prakticky jen domácí Španělé. Podobně to vypadalo i v dějišti inauguračního ročníku Poháru Billie Jean Kingové.

Tribuny u obou kurtů byly první hrací den dopoledne v průběhu méně atraktivních zápasů Kanady s Francií respektive Belgie proti Bělorusku téměř prázdné. Až večerní souboj domácího výběru proti Německu měl důstojnou kulisu. Jenže v porovnání s předešlými kláními českých hráček ve Fed Cupu bylo na tribunách lidí znatelně méně… Hlášeno bylo 6900 diváků.

Během velkolepé zahajovací show se na kostce nad kurtem objevil nápis CZECK REPUBLIC, který vydržel svítit i během národní hymny, a trochu pobavil pomalu se plnící tribuny. Kotel utvořili fanoušci z tradičních tenisových bašt, kteří přicestovali do Prahy. Zvuková kulisa byla ale přece jen slabší než během památných soubojů týmu kapitána Petra Pály v nedávné historii.

„Už teď mi to přišlo skvělé, a to zaplněná hala nebyla. Možná to pro mě bylo lepší, že nebylo plno a že jsem si aspoň trošku zvykla,“ popisovala s úsměvem Markéta Vondroušová po prvním vyhraném singlu proti Němce Andree Petkovicové. „Ale určitě bych byla ráda, kdyby se to sešlo a lidí bylo co nejvíc.“

O něco dřív než český duel odstartoval v přilehlé hale O2 universum úvodní souboj Slovenek proti soupeři zvučného jména - Španělsku. Na tribunách se o jakous takous atmosféru staraly dva hloučky slovenských fanoušků – každý čítající zhruba desítku lidí. Příznivce ze Slovenska tenis do Prahy ve větším počtu nepřilákal.

„Je to určitě způsobené aktuální pandemickou situací, ale myslím, že mohlo přijet víc Slováků. Vzhledem k tomu, že Česká republika je náš sousední stát, tak jsme si mysleli, že nás tady bude víc,“ vyprávěl Dominik z Trenčína, jeden z hrstky hlasitých příznivců. „Ale proto jsme sem přijeli, abychom tady vynikli,“ smál se.

Španělský tým utrpěl před turnajem značné ztráty a do Prahy přicestoval bez největších hvězd. Na tribuně pak podporovaly tým kolem Carly Suarezové Navarrové dvě desítky slavnostně oblečených příznivců se žluto-červenými šálami. Fandění Jihoevropanů se ale omezilo na decentní potlesk jako v divadle.

Vydrží Slováci s řehtačkami v Praze i na další zápasy? „Uvidíme, jak se bude dařit našim tenistkám. Když půjdou dál, tak zůstaneme, když ne, tak děkujeme za zážitek,“ konstatoval příznivec Dominik.

Organizátoři Poháru Billie Jean Kingové mají k dalším dnům každopádně slibné vyhlídky. Ve čtvrtek se Češky střetnou se Švýcarskem. A nejvíce prodaných vstupenek je na páteční semifinálový program a na sobotní finále. „Se Švýcarkami to bude super zápas a lidi jsou tady potřeba i pro nás,“ zvala diváky do haly česká týmová dvojka Vondroušová.