Krejčíková o bolavém lýtku i motivaci Zátopkem: Příště to prolomím!

Táhlo vás to na kurt na rozhodující čtyřhru?

„Samozřejmě, že mě to táhlo. Chci nějaký bod uhrát a přispět týmu. Doufám, že to holky zvládnou a já pošetřím síly na další zápasy.“

Co následovalo po vašem dlouhém utkání s Angelique Kerberovou?

„Sprcha, regenerační masáž, zaledování... Najedla jsem se, abych do sebe dostala živiny, které potřebuju.“

Řešila jste i problém s lýtkem, které vás trápilo na kurtu?

„Na kurtu mě bolelo, ale teď je to lepší. Nevím přesně, co to bylo. Nestává se mi to často. Teď už to necháme na pokoji a budeme řešit v úterý. Nejdůležitější je pořádně se vyspat, nabrat energii, abych byla co nejvíc ready na další zápasy. Těším se, že budu hrát další utkání. A doufám, že příští zápas už pro mě vyjde třeba líp.“

Speciální motivací před zápasem pro vás prý bylo sledování filmu Zátopek. Jak se vám líbil?

„Film byl úžasný, mám ráda dokumenty nebo filmy o životě lidí. Určitě se mě to dotklo a film se mi velice líbil, i jak to herci zvládli napodobit. Za mě určitě super. Zírala jsem na to celý dvě hodiny.“

Čím vás Emil Zátopek inspiruje?

„Celou story, jak to bylo v té době náročné, těžké. Celkově je to velmi inspirativní osoba, i s paní Danou. Potřebujeme takových lidí víc a myslím, že by se na to každý měl podívat.“

V čem náročné je hrát proti Kerberové?

„Je to bývalá světová jednička, vítězka grandslamů, zkrátka šampionka. Strašně zkušená hráčka, má nepříjemný styl, nic nezkazí, nedá míč zadarmo. Běhá ze strany na stranu, ke všemu je levačka. Chyběly dva míče uhrát jinak a mohla jsem tady sedět a být asi o něco šťastnější. I tak to bylo dobrý.“

Jak jste si premiéru ve dvouhře týmové soutěže užila. Bylo to psychicky náročné?

„Bylo to super, i když se mi to nepodařilo. Užívala jsem si, jak hala burácela, jak jsme se tahaly a všichni stáli za mnou. Fakt jsem si to užívala a můj tenis se díky tomu zlepšoval a zlepšoval. Byla škoda, že se mi to na konci nesešlo. Hrála jsem na sto procent, bojovala o každý balon, jak to šlo. I když jsem prohrála, tak je to přínos, super zkušenosti. Zvyknout si na naše fanoušky a doufám, že to tady bude i nadále, že to není letos naposledy.“

Markéta Vondroušová prý byla hodně nervózní. Jak jste to zvládala emočně vy?

„Kdybychom nebyly nervózní, tak je to špatné. Ale pak člověk přijde na kurt, vidí lidi a už se nikde neskryje. Jsem tam a musím předvést maximální výkon. Jsem jednička týmu, není to úplně nejjednodušší. Škoda, že jsem měla zrovna tak těžkou a nepříjemnou soupeřku jako Kerberovou. Bojovala jsem a myslím, že se nemám za co stydět. Věřím, že to příště prolomím.“