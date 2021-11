BJK Cup: Soudný den pro Češky. Maso proti kamarádce, Hingisová škádlila

Šrouby se utahují, po dramatu s Němkami čeká tým kapitána Petra Pály zápas o všechno. Jen vítězky mače Česko – Švýcarsko (dnes od 17.00) postoupí do semifinále BJK Cupu. Slečny s helvétským křížem na dresu ukázaly sílu, do Prahy přivezly to nejlepší. Němky přehrály 3:0 a chtějí proti Barboře Krejčíkové a spol. ještě víc. Česká jednička už ale včera trénovala, je zdravá a odhodlaná dotáhnout domácí barvy co nejdál.

Šest zápasů v O2 areně, šest vítězství. Stále platí, že české tenistky jsou ve své vysočanské baště neporažené. Pokud mají bilanci udržet až do konce týdne a posedmé za posledních jedenáct let vyhrát mistrovství světa tenisových družstev, hrábnou si až na dno.

Cesta za titulem vypadá následně: tři zápasy ve třech dnech. Nutnou podmínkou je dnes porazit spolufavoritky turnaje Švýcarky a v semifinále (pátek od 17.00) by mohl čekat lehčí úkol proti vítězkám skupiny B, kterou mají nejlépe rozehranou Australanky. Ale stále mohou postoupit i Belgie, či Bělorusko. A sobotní finále (od 16.00)? Na to vypadají jako nejžhavější adeptky Rusky vedené Anastasií Pavljučenkovovou.

Tyhle smělé plány však dnes může rozcupovat silné Švýcarsko. Tým kapitána Heinze Günthardta, jenž dorazil v nejsilnějším složení, budí respekt. Olympijská vítězka Belinda Bencicová (17. na WTA), finalistka z Cincinnati Jill Teichmannová (39.), kde zdolala Naomi Ósakaovou či Karolínu Plíškovou, a čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Viktorija Golubicová (45.) – to je extra zdatná parta. A navíc deblový pár Bencicová, Golubicová spolu také umí, o čemž svědčí olympijské stříbro z Tokia.

„Češky mají hrozně silný tým, jsou doma. Ale myslím, že ani ony nejsou nadšené, že narazí zrovna na nás,“ usmívá se Bencicová, nad jejíž formou visel před turnajem otazník. Koncem září si totiž poranila koleno na turnaji v Chicagu a od té doby nehrála. Jenže v Praze předvedla, že je stále silná. V úvodním zápase zvládla to, co Barbora Krejčíková ne – zdolala německou jedničku Angelique Kerberovou 5:7, 6:2, 6:2.

Pomalu tak maže slzavé vzpomínky na pražskou halu z roku 2018, kde ji v 1. kole tehdy ještě Fed Cupu přehrály Barbora Strýcová s Petrou Kvitovou a mladičká hvězda usedavě plakala.

„Dobře si na to pamatuji. Tehdy jsem se vracela po zranění, nehrála jsem nejlíp,“ kýve hlavou tenistka, jež od té doby ale vyhrála 12 z 15 vzájemných zápasů s Češkami. Zdolala Krejčíkovou, Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Vondroušovou, Siniakovou. Prostě komplet český výkvět.

„To mi na čtvrtek dodá dost sebevědomí,“ líčí dcera slovenských rodičů, která hovoří výbornou slovenštinou a k Česku má vřelý vztah. Jako malá hrála turnaje v Přerově, Rakovníku či Praze. Proti dnešní sokyni Barboře Krejčíkové poprvé nastoupila jako dvanáctiletá v Hrádku nad Nisou.

„Z toho si pamatuju jenom to, že Belinda neměla přední zuby,“ smála se o rok starší Krejčíková. Bude to zápas o všechno, ale dá se čekat, že bude veden v přátelském duchu. „V Česku se cítím dobře i díky tomu, že rozumím řeči,“ popisuje sympatická Bencicová, jejímž oblíbeným jídlem je svíčková nebo české buchty. Také přiznala, že si na Vánoce pouští Pelíšky či Tři oříšky pro Popelku.

Není divu, že se všemi českými tenistkami je dobrá kamarádka. „Tak to je od počátku mé kariéry, kdy se ke mně moc hezky chovaly třeba Lucka Šafářová nebo Péťa Kvitová, byly vždycky strašně milé, zatrénovaly si se mnou.“

Vondroušová: Tokio mě nastartovalo, chtěla jsem se předvést

Odveta za olympiádu

České veteránky jsou ale pryč a Bencicová bude přes svých pouhých 24 let jasně nejzkušenější tenistkou zápasu. V týmové soutěži má skvostnou bilanci 16:7, proti dnešní soupeřce Krejčíkové vyhrála mezi profesionálkami jediný vzájemný zápas letos ve zlatém Tokiu.

„Tohle bude takové malé derbíčko, odveta za olympiádu. V Tokiu se všechno sešlo Belindě. Doufám, že odveta dopadne líp pro mě a že teď doma s českými fanoušky se to sejde mně," líčila dobře naladěná Krejčíková ve středečním podvečeru, když opouštěla tréninkovou halu v Hloubětíně zachumlaná do péřové bundy a zimní čepice. Postávala u vchodu a Švýcarky ji hecovaly. „Víš, že zítra prohraješ?" škádlila ji Martina Hingisová, trenérka švýcarského týmu.

Problémy s pravým lýtkem Krejčíkové jsou již snad minulostí. „Noha je dobrá, snad bude i zítra," věřila Krejčíková a profesor Pavel Kolář dodal: „Chvilku po zápase s Kerberovou jsme měli trochu obavy, ale sonografie neukázala žádné krvácení nebo natržení svalu. Bára změnila trochu nadhoz při servisu, trochu jinak zatěžuje lýtkový sval, takže to byl asi důvod potíží."

Sestavy na zápas budou nahlášeny až hodinu před jeho dnešním startem, český kapitán Petr Pála plánuje dát znovu šanci v úvodním utkání jako české dvojce Markétě Vondroušové. A čeká, že ani jeho protějšek Heinz Gůnthardt nezmění sestavu a vyrukuje s Viktorijí Golubicovou. Devětadvacetiletá rodačka z Curychu před pár týdny v premiérovém vzájemném zápase v Indian Wells Vondroušovou přemohla.

I proto Pála čeká tvrdý mač. „My jsme favoriti, ale hrajeme proti dalším favoritkám. Myslím, že to bude velký maso a hodně dlouhý zápas, který bude končit zase až pozdě v noci," přemítal. A pokud se uspěje, musí se do práce zase v pátek a s trochu štěstí i v sobotu.

Cesta k poháru je brutálně složitá i kvůli programu. „Je to těžký a může to být ještě těžší. Ale pohání mě to, že hraju doma a že hraju za Česko. To jsem si vždycky přála," vyznala se Krejčíková, kterou už v neděli ráno čeká dlouhá cesta do Mexika na Turnaj mistryň. To už bude vědět, jak dopadla její vysněná pražská mise.

