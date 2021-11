17 míčů v řadě? Přijde mi to neuvěřitelné, líčila Vondroušová

Přepnula se do zabijáckého módu, získala nevídaných 17 výměn v řadě a vykouzlila famózní obrat úvodního setu. Markéta Vondroušová v souboji týmových dvojek zničila neoblíbenou soupeřku Viktorii Golubicovou 6:4, 6:2 a v O2 areně zařídila první bod českého týmu v boji o postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Úžasnou sérii přitom na kurtu sama nevnímala. „Psal mi to přítel. Teď mi to přijde neuvěřitelné, že to bylo tolik míčů,“ usmívala se.

Stejně jako v pondělí s Německem jste poslala Česko do vedení. Jak si vítězství nad Švýcarkou Golubicovou ceníte?

„Moc. Prohrála jsem s ní v Indian Wells, takže jsem věděla, že to bude těžký zápas. Je to skvělá hráčka, první gamy odehrála úžasně.“

Co bylo klíčem k výhře?

„Rozhodlo pár míčků v prvním setu. Ten druhý jsem už hrála moc dobře. Ona strašně dobře běhá, nekazí a je těžké s ní udržet výměnu ze zadu a zabíjet to. Proto bylo důležité, že jsem začala chodit dohrávat na síť. Navíc skvěle returnuje, takže jsem musela podávat fakt dobře, abych vůbec získala nějaké body. (usmívá se)“

Co se vám honilo hlavou za 1:4?

„V ženském tenise se může stát všechno, takže jsem chtěla zůstat klidná, soustředit se na každý míč. V gamu na 3:4 zkazila asi čtyři forhendy, tam jsem si řekla, že teď je šance.“

Pomohly nové míče?

„Myslím, že ano. S ní je těžké body vyhrávat a pomáhat si servisem, když jsou už míče ohrané. Pak jsem za stavu 3:4, kdy se míče vyměnily, měla gem na svém servisu a dala jsem dva body z podání. Člověka to nakopne, protože se mi s ní hraje fakt nepříjemně. Výměny s ní jsou hrozné, ona vše doběhne, vše vrátí. Je potřeba si to uhrávat na síti, to byl základ úspěchu.“

Víte o tom, že jste ve druhé polovině úvodního setu vyhrála 17 míčů v řadě?

„Psal mi to přítel. Přišel za stavu 2:4, pak jsem vyhrála 17 míčů, takže mi psal, že je to kvůli němu. (usmívá se) Ale na kurtu to člověk nevnímá, teď mi to přijde neuvěřitelné, že to bylo tolik míčů.

Jak se vám hraje na kurtu za stavu, kdy to vypadá, že skoro nemůžete zkazit balon?

„Musím říct, že si fakt nepřijdu, že nemůžu zkazit. (usmívá se) Ale pak jsem chytla timing na vše a začala jsem líp číst, co bude soupeřka dělat. První gemy mě drtila forhendem po lajně a pak jsem začala hrát delší míče, začala je rozdělovat a chodit na síť. Bylo důležité s ní nehrát čopy, protože ona je v tom prostě lepší.“

Dostat se do takového vítězného laufu může hrát hlavně v týmové soutěži?

„Tady chce člověk bojovat za každou cenu. Stojí za námi tým, lidi. Hrozně moc mi na tom záleží, chci vyhrávat každý míč. Věděli jsme, že ona hraje někdy skvěle, pak zase udělá pár chyb.“

Dorazilo víc fanoušků než v pondělí, kulisa byla skvělá. Pomohla vám podpora z tribun?

„Je to skvělé, zažila jsem to tady poprvé. Hrozně si to užívám, lidi vás ženou, i když jsem prohrávala. Je to hezké a člověka to nakopne, že chce bojovat i pro lidi v O2 areně. Je to krásný pocit.“

Jak chutná vítězství před domácím publikem?

„Mám tady hrozně moc známých, je tady mi mamka, která mě jinak nemá moc často možnost vidět. Teď je to navíc ještě v O2 areně, takže je to úžasné.“

Pokud by tým postoupil až do finále Billie Jean King Cupu, mohou vás čekat i tři zápasy ve třech dnech. Jak je na tom se silami v této fázi sezony?

„Už turnaj v Chicagu byl na hraně, pak Indian Wells, Moskva. Člověk už jeden a krev, každý zápas je znát. Zápas byl extrémně náročný, i když ten druhý set byl 6:2. Nad tím nepřemýšlím. Máme tady skvělý tým, který nás dá dohromady, ať se děje, co se děje. Chceme prostě vyhrát za každou cenu.“

Když se ohlédnete za sezonou, jaká byla?

„Hrála jsem dobře v Austrálii a v Paříži, tam jsem byla v osmifinále. A poprvé jsem uhrála kolo na Wimbledonu, což byl skvělý úspěch. (směje se) Olympiáda byla samozřejmě super. Se sezonou jsem spokojená, nemůžu si stěžovat. Pár zápasů samozřejmě bylo blbých, ale převažuje to pozitivum. Na to, kolik mi padalo bodů z roku 2019, je to super.“