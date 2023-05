Češky na BJK Cupu v nejtěžší skupině. Pála: Malinko jsem se orosil

Finálový turnaj se bude hrát 7. až 12. listopadu v Seville. Ze čtyř tříčlenných skupin postoupí vždy vítěz do semifinále. Loni v Glasgow české tenistky porazily ve skupině 2:1 USA i Polsko a v semifinále nestačily na Švýcarsko, které následně po finálové výhře nad Austrálii poprvé v historii tuto týmovou soutěž vyhrálo.

Se Švýcarskem kolem klíčové hráčky Belindy Bencicové český tým padl dvakrát za sebou. „Máme jim co vracet. Naopak Amerika nám bude chtít vrátit loňskou ale i další porážky,“ konstatoval Pála. Jeho tým postoupil do finálového turnaje přes Ukrajinu, Američanky zdolaly Rakousko a Švýcarsko mělo účast zaručenou.

Český tým bude usilovat o 12. trofej ve slavné týmové soutěži. „Máme vůli uspět. Vím, že každá členka týmu udělá maximum pro to, abychom získali pohár a to je pro mě zásadní. Do Sevilly se těším, hráli jsme tam Fed Cup a podařilo se tam vyhrát,“ dodal kapitán.

Ve skupině B se na podzim v Seville střetnou Austrálie, Kazachstán a Slovinsko, skupinu C tvoří domácí Španělsko, Kanada a Polsko a ve skupině D budou hrát Francie, Itálie a Německo.

Složení skupin pro finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové (7.-12. listopadu v Seville):

Skupina A: Švýcarsko, Česko, USA

Skupina B: Austrálie, Kazachstán, Slovinsko

Skupina C: Španělsko, Kanada, Polsko

Skupina D: Francie, Itálie, Německo