Česká tahounka Vondroušová: Chci natáhnout šňůru. Jet lag nemám

Markéto, z Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jste cestovala do Španělska dvacet hodin a dorazila až v neděli. Jak vám je po těle?

„Dobře jsem se vyspala, takže fajn. Ráno to na mě trochu padlo, ale jak se člověk rozhýbe, tak extrémní jet lag nemám. Trénovala jsem v neděli i v pondělí, udržuju se pořád v pohybu. Nemám čas ztrácet čas. A překvapivě se cítím docela dobře. I bolavý loket je v pohodě. Na to, že hraju rok v kuse, tak držím.“

Takže budete připravená proti Švýcarkám nastoupit?

„Linda (Nosková) s Maruškou (Bouzkovou) tu trénují od pátku, musíme se v týmu ještě nějak domluvit, jak se kdo cítí. S Kačkou a Bárou se asi nedá moc počítat, možná snad do debla. Uvidíme.“

K+S dorazily z Turnaje mistryň teprve v pondělí večer, vy jste v Seville už déle. Spravila jste si už náladu po tragických mexických podmínkách?

„Je to tu super, stokrát lepší než v Mexiku, takže jsem spokojená. Nefouká tady, kurt je rovný, takže úplná paráda.“

Po dvanácti reprezentačních výhrách za sebou můžete mít v BJK Cupu i vysoké sebevědomí.

„Nevím, čím to je, že se mi tak daří. Já mám tyhle soutěže ale prostě odmala ráda. Chtěla bych šňůru udržet, i když nikdo neví, co se bude dít tady.“

Je vám 24 let, máte už své zkušenosti. I ty vám pomohou, ne?

„Je fakt, že nejvíc nervózní jsem byla před dvěma lety v Praze v O2 Areně, tam jsem si to všechno tak nějak odbyla. Tlak doma je mnohem větší než někde venku, byl to pro mě docela silný zážitek. Povedlo se mi tam vyhrát dva zápasy, bylo to super a od té doby mám v soutěži neskutečné výsledky. Snad to vydrží.“