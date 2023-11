Češky jdou do finále BJK Cupu. Tým je komplet, soupeřky bez těhotné hvězdy

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | V novém turnajovém systému finále Billie Jean King Cupu české tenistky ještě nezvítězily. V obou případech, jak v Praze tak loni v Glasgow, je zastavily Švýcarky. Na ty narazí hned v otevíracím duelu družina kapitána Petra Pály i nyní v Seville. Dnes (od 16.00, PP ČT Sport) však bude chybět největší švýcarský trumf a strůjkyně dvou předchozích českých krachů. Světová čtrnáctka Belinda Bencicová je ve čtvrtém měsíci těhotenství a nepředpokládá se, že by zasáhla do hry. Vítězství otevře dveře k páteční řeži s USA, jež by měla rozhodnout o postupu do semifinále.

Ve stanu, který pořadatelé ze Španělska vztyčily na ploše fotbalové arény Estadio de La Cartuja, dnes vstoupí české tenistky do finálového turnaje Billie Jean King Cupu. Vedeny wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou, v reprezentaci dvanáct zápasů za sebou neporaženou hvězdou, hodlají vykročit za titulem z tenisového mistrovství světa, kterému v nedávných letech dominovaly. Poslední triumf už je však starý pět let a všichni zúčastnění touží zase odbrzdit stroj na tituly.

„S takovým týmem musíme mít ty nejvyšší ambice. Člověk by se neměl schovávat za to, že nepatří k favoritům. Už iks let víme, že k nim patříme. Každý rok vyhrát nejde, vždy se ale o to musíme pokusit,“ burcoval kapitán Petr Pála, jenž má k ruce pět tenistek, které všechny patří do elitní padesátky žebříčku WTA v singlu a až na osmnáctiletou Lindu Noskovou také v deblu.

Kvůli nesmyslné kolizi termínů s Turnajem mistryň má však Pála omezený manévrovací prostor. Markéta Vondroušová dorazila do Sevilly z Mexika teprve v neděli, Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou až v pondělí večer, méně než 24 hodin před prvním mačem. „Něco takového jsem ještě nezažil. Chtějí, aby se propagoval Billie Jean King Cup, máme takovou krásnou sestavu a holky jsou donucené přijet den předem,“ kroutil otráveně hlavou.

V plné přípravě jsou v Seville už několik dní Linda Nosková s Marií Bouzkovou a působí vyladěně. Obě však ještě v týmové soutěži neodehrály ani jeden zápas... Jednička Vondroušová trénovala ve Španělsku poslední dva dny, časový posun a dvacetihodinové cestování však dávají otazník nad to, zda dnes proti Švýcarkám nastoupí. „Vyspala jsem se dobře, a i když to na mě trochu padlo, extrémní jet lag nemám,“ hlásila Vondroušová v pondělí odpoledne po 90minutovém tréninku.

Nasazení Krejčíkové či Siniakové, minimálně do singlu, je zřejmě naprostou utopií. Kapitán musí nahlásit sestavu hodinu před startem dnešního mače, ještě se bude debatovat o tom, na kterou vsadit.

Jak se na BJK Cupu hrají zápasy nominace se oznamuje nejpozději hodinu před utkáním

nejprve nastupují ve dvouhře týmové dvojky

následuje singlový zápas týmových jedniček

jako poslední proběhne čtyřhra, hraje se systémem No-Ad, tedy bez výhod v gamech, místo třetího setu následuje supertiebreak do deseti bodů

čtyřhra se v základní skupině hraje i za rozhodnutého stavu, v play off již nikoliv

Švýcarky, obhájkyně titulu, jistě vsadí na Viktoriji Golubicovou, 83. hráčku žebříčku, jež se veze na vlně deseti výher a dvou titulů z menších turnajů. Nastávající maminka Bencicová, jež při posledních dvou ročnících zařídila vítězné body proti Češkám, mimo záznam potvrdila, že nemíní riskovat a nastoupit. Zastoupit ji může buď Jil Teichmannová (142.) či osmnáctiletý talent Céline Naefová (137.).

Výhra proti Švýcarkám se jeví takřka jako povinnost, pokud se tým chce v pátek porvat se silným výběrem USA o semifinále.

V letošním ročníku BJK Cupu nejde jen o prestiž. Mezinárodní tenisová federace zveřejnila rekordní odměnu, jíž je turnaj dotován – 9,6 milionu dolarů. Vítězky berou 2,4 milionu, za konec v základní skupině si tým rozdělí 480 000 dolarů.

Rozdělení do skupin Skupina A Švýcarsko, Česko, USA Skupina B Austrálie, Kazachstán, Slovinsko Skupina C Španělsko, Kanada, Polsko Skupina D Francie, Itálie, Německo

Český program

úterý 7. 11.

16.00 Česko - Švýcarsko

pátek 10. 11.

16.00 Česko - USA