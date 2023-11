Jak do finále? Pála má na mušce 18leté kanadské zjevení: Tu musíme porazit!

PŘÍMO ZE SEVILLY | Osmnáctiletou mladici má na mušce český kapitán Petr Pála, jenž spřádá plány, jak dnes (začátek 16.00) projít do finále BJK Cupu přes Kanadu. Javorové listy podle očekávání táhne Leylah Fernandezová, někdejší finalistka US Open a momentálně 35. tenistka žebříčku. Jako zjevení však působí v Seville především kanadská dvojka Marina Stakušičová, teprve osmnáctiletá dívka z 258. příčky pořadí WTA, jež předvádí životní týden. Nejprve senzačně deklasovala naturalizovanou Španělku Rebeku Masárovou 6:3, 6:1, pak zdolala i Polku Magdalenu Frechovou (4:6, 7:5, 6:3). Skalpy 65. a 63. hráčky světa jsou jejími jasně největšími v kariéře.

Stakušičová vyhrála 19 z poslední 20 utkání a získala tři tituly na nižších turnajích ITF. Co o ní tušíte?

„Zatím nic. A vůbec nevím, kdo ji od nás zná. Snad jen Tonda Bolardt, říkala mi teď Maruška Bouzková. Musíme na ni správně vybrat naši dvojku, abychom první zápas vyhráli. A pak budeme mít velkou šanci při zápase Maky (Markéty Vondroušové) s Leylah Fernandezovou nebo v deblu, který mají ale Kanaďanky taky silný. (dosud nastupovaly Eugenie Bouchardová s Gabrielou Dabrowskou)“

Takže do finále vede cesta přes kanadskou dvojku.

„Je dobré vyhrát první bod, protože Maky s Fernandezovou bude mít těžký zápas a když povedeme, nebude na ní ležet taková tíha. Pro obě to budou hodně dlouhé výměny. Viděl jsem teď oba poslední zápasy Leylah s Katkou Siniakovou a bylo to maso. Kdyby to nevyšlo, máme ještě výborný debl. Neznamená to, že když ho Katka s Bárou vyhrály s Amerikou, tak uspějí i proti Kanadě, ale šance je velice slušná.“

Po roce se dění v BJK Cupu opakuje. Znovu se postoupilo přes USA do semifinále, tentokrát však vypadá situace nadějněji, že?

„Ano, máme větší šanci na finále. Minule jsme sice taky porazili Ameriku, ale holky musely hrát debla skoro do půlnoci, v Glasgow jsme byli jen ve čtyřech a všechny už byly úplně rozsekané. Navíc nás čekalo Švýcarsko s Belindou (Bencicovou), které hrálo výborně. Nevím, jestli to vyjde, ale máme větší šanci. Jen to musíme dobře poskládat.“

Sestavu už máte v hlavě?

„Maky a debl by měl být jasný. Jde o to vybrat co nejlépe dvojku. Něco už v hlavě mám, ale musím to probrat s holkami.“