Nezvyklá role tenistek: v BJK Cupu jsou outsiderkami. Porazí Igu a spol.?

PŘÍMO Z MÁLAGY | Na poslední titul, tehdy ještě v soutěži zvané Fed Cup, pomalu padá prach. Už je to šest let, co Kateřina Siniaková dvěma body v pražské O2 Areně zosnovala triumf nad USA a Češky křepčily kolem poháru pošesté za osm let. Psal se rok 2018 a nevídaná éra vrcholila. Od té chvíle se čeká. V nevyzpytatelném turnajovém formátu a pod hlavičkou Billie Jean King Cupu se Češky ještě ani nedostaly do finále. Poslední dvě sezony skončily těsně před jeho branami, nyní se v Málaze touží opět zasadit o úspěch.

Jenže… Dopředu se omluvila Barbora Krejčíková, na poslední chvíli kvůli zranění kyčle Karolína Muchová, po operaci ramene není připravena ani Markéta Vondroušová. Když bývalý prezident svazu Ivo Kaderka vyjednal pro Češky volnou kartu, která je bez nutnosti kvalifikace poslala do play off, sliboval zástupcům ITF, že se zúčastní nejsilnější český tým. Realita je jiná.

Pětice kapitána Petra Pály, jež dorazila do Andalusie, je nezkušená. Kateřina Siniaková má v BJK Cupu na kontě osmnáct zápasů, zbylý kvartet Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek a Dominika Šalková dohromady jen dva. A úkol pro tuhle partu je obří – v sobotu ve čtvrtfinále porazit Polsko vedené Igou Šwiatekovou.

Český ženský tenis, to je ale světová značka. Nikdo z týmu není poraženecky naladěný. „V současném formátu je možné všechno. Máme skvělý tým. Každá hráčka, která tu je, může porazit kohokoliv. I díky deblu, který se tu hraje bez výhod, se síla týmů vyrovnává. Vše je vážně otevřené,“ hlásala optimisticky Siniaková.

Vedle basketbalové haly na předměstí Málagy vyrostla velká tréninková vesnice, Češky se v ní potkávají i s Rafaelem Nadalem, novicka Šalková ukořistila s končící legendou i společnou fotku. Zatímco muži trénují a budou hrát v hlavní basketbalové aréně místní Unicajy, dámy nastupují ve skromném bílém stanu za ní.

Češky byly díky druhému místu v žebříčku týmů předsazeny rovnou do čtvrtfinále, Polky o něj musely bojovat se Španělkami. Komplikovaně, ze středy byl zápas kvůli hrozícím povodním v Málaze přeložen na páteční dopoledne. A ač Šwiateková a spol. vyhrály už po singlech 2:0, absolvovaly maratony.

Magda Linetteová bojovala se Sarou Sorribesovou téměř 4 hodiny, světová dvojka srazila domácí jedničku Paulu Badosaovou za 2 hodiny a 38 minut 6:3, 6:7, 1:6. „Může to mít vliv na polskou sestavu,“ přemítá Pála, že by místo unavené Linetteové nastoupila do prvního zápasu v sobotu (od 17.00) jako dvojka Magdalena Frechová, světové číslo 25.

Česko s velkou pravděpodobností vyšle do singlů jako dvojku Bouzkovou a na jedničce Noskovou. Siniaková bude připravená na debl, k němuž však nemusí dojít. „Vždy patříme mezi dva tři největší favority, ale tenhle systém byl několikrát proti nám. Třeba se nám to teď vrátí. Podívejte na Slovensko,“ připomněl Pála překvapivý postup Slovenek do čtvrtfinále v zápase s favorizovanými USA.

I jeho výběr bude nezvykle proti Polsku v roli mírného outsidera.