BJK Cup ONLINE: Bouzková zvládla drama, Nosková proti polské hvězdě

V případě nerozhodného stavu po dvouhrách by rozhodla závěrečná čtyřhra. Do ní Pála nahlásil Bouzkovou a Kateřinu Siniakovou, za Polsko by měla hrát dvojice Frechová, Katarzyna Kawová. Složení se ale může změnit.

Vítězky narazí v semifinále na loňské finalistky Italky, které dnes porazily po obratu Japonsko 2:1. Klíčovou hráčkou byla Jasmine Paoliniová, která nejprve zdolala Mojuku Učidžimaovou 6:3 a 6:4 a poté se Sarou Erraniovou zvítězily v rozhodující čtyřhře 6:3 a 6:4 nad dvojicí Šuko Aojamaová a Eri Hozumiová.

Pětačtyřicátá hráčka světa Bouzková vyhrála nad Frechovou podruhé v kariéře a oplatila jí srpnovou porážku z turnaje v Cincinnati. Také ve třetím vzájemném zápase sehrály tři sety. Bouzková zaznamenala 27 vítězných míčů, Frechová doplatila na 43 nevynucených chyb,

První sada byla v režii Bouzkové, která díky dvěma brejkům utekla do vedení 4:0. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol a ujala se po 27 minutách vedení. Ve druhém setu ale nevyužila česká hráčka za stavu 1:0 dva brejkboly a Frechová se zlepšila. V deváté hře Bouzková přišla o servis a Polka srovnala.

Rozhodující třetí sada začal lépe pro Bouzkovou, která získala brejk na 2:0. O náskok ale brzy přišla a duel rozhodla napínavá koncovka. V ní Češka udržela servis na 5:4 a Frechová poté těžkou situaci neustála. Servis ztratila čistou hrou a Bouzková po prvním využitém mečbolu padla radostí na zem.