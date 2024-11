Okno do budoucnosti. Nosková roste v superhvězdu, pomalu ale jistě

I ji zasáhlo všeobjímající zklamání z těsného vyřazení od Polek, přitom na sebe měla být hrdá. Po dvou měsících bez zápasů šla na kurt poprvé v roli české jedničky a nechybělo moc, aby srazila pětinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou. „Na to, že jsme nehrála tak dlouhou dobu, to bylo fajn,“ uznala.

Zápas díky mocným úderům a klidné povaze dostala až do třetího setu a stavu 5:5. Světovou dvojku předčila na vítězné údery 29:22, potvrdila renomé jednoho z největších mladých talentů planety. Vždyť v žebříčku je před ní z mladších tenistek pouze sedmnáctiletá Ruska Mirra Andrejevová.

Střety se Šwiatekovou lemovaly sezonu 2024 Noskové. Byly čtyři, vyhrála jeden. V dalších dvou ale polské hvězdě zatápěla po tři sety. Ta jí v Málaze vyjádřila respekt, když Noskovou po singlu vřele objala a pochválila ji. Nosková měla v tu chvíli ještě hlavu plnou myšlenek po fatální hrubce proti mečbolu, když tvrdý forhend v dobré pozici přepálila za čáry kurtu. „Ani mi to nepřipomínejte,“ povzdechla si otráveně.

Zatímco rozjetá Šwiateková šla po krátké pauze s adrenalinem v krvi bojovat i do čtyřhry, na Noskovou po neméně kvalitním výkonu český kapitán Petr Pála neukázal. „Cítila jsem se fajn, i debla bych zvládla. Řekla bych, že jsem ze singlu byla rozehraná. Ale bylo to rozhodnutí celého týmu,“ krčila rameny po mači, jenž trval 2 hodiny a 39 minut. O to víc ji užíralo, že Šwiatekovou nedorazila sama a nedoručila postupový bod. „Koncovku jsem nezvládla kdovíjak, dva míče mi tam uletěly úplně zbytečně, mohla jsem zápas dotáhnout do tiebreaku,“ vyčítala si po porážce 6:7 (4), 6:4, 5:7.

Zklamání bude jen palivem do vášně ještě se zlepšit. Pokrok v sezoně udělala evidentní. Posunula se během ní o čtrnáct příček na 26. místo žebříčku, v srpnu vyhrála první a velký WTA turnaj v Monterrey, v lednu se prodrala v Melbourne do premiérového čtvrtfinále grandslamu. „Rok byl nahoru dolů, vždycky to může být lepší. Ale získala jsem první titul, na grandslamu se mi podařil výsledek,“ vypočítávala nevzrušeně jako někdo, kdo od sebe přesně takové věci čeká.

Nosková vystupuje flegmaticky a zároveň už velmi dospěle. Před Wimbledonem jí zemřela maminka, po US Open cítila, že pomalu vyhořívá. Tak si kurážně naordinovala dvouměsíční pauzu bez ohledu na důsledky. Užila si dovolenou, adrenalinová dobrodružství. A také vylepšovala svůj tenis. „Během pauzy jsme trochu měnili techniku,“ přiblížila, k čemu ji vede dvojice elitních trenérů Tomáš Krupa – David Kotyza.

Do další sezony vyrazí se stejně složeným týmem. Zase o rok starší a zkušenější. Je odpočatá, okamžitě se vrhne do práce. „Dovči už bylo dost, chci se dostat do rytmu,“ hlásala s tím, že ji nejprve čeká kondiční příprava a pak tenis.

A v roce 2025 i možnost pro reparát v BJK Cupu. Ten pro příští rok znovu mění formát. O postup do čtvrtfinále play off se bude bojovat v sedmi tříčlenných skupinách a Česko se bude ucházet o pořadatelství. Jen vítězky skupin a země, která uspořádá finálový turnaj, projdou dál. A Nosková by u toho nechtěla chybět. „Pokud budu moct a budu nominovaná, chci hrát,“ slíbila česká hvězda budoucnosti.