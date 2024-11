Český debl ztratil glanc. Vadí počítání, řekl Pála. Proč neukázal na Noskovou?

PŘÍMO Z MÁLAGY | Při zlaté fedcupové éře, když Česko slavilo šest titulů za osm let, míval kapitán Petr Pála neomylnou ruku. Jaký deblový pár vybral, ten doručil postupovou výhru. Od zavedení nového formátu v roce 2021 pod hlavičkou Billie Jean King Cupu ale čtyřhra, největší česká zbraň, spolehlivě nefunguje. Potřetí za čtyři roky zastavil český progres v soutěži deblový krach za vyrovnaného skóre zápasů – v roce 2021 v Praze se Švýcarkami, loni v Seville s Kanaďankami a naposledy v sobotu s Polkami (1:2). A Pála se musel zamýšlet, zda neměl ke světové jedničce Kateřině Siniakové do hry vyslat spíš Lindu Noskovou, jejíž servis i return, tedy dva základní deblové údery, na rychlém povrchu v Málaze psaly na výbornou.

Popište, jak se rozhodovalo za stavu 1:1 o složení deblového páru?

„Rozhodování bylo samozřejmě těžké, protože obě holky (Marie Bouzková i Linda Nosková) hrály dlouhé zápasy. Řešili jsme to s Katkou i trenéry. Muselo přijít nějaké rozhodnutí a dopadlo to tak, jak dopadlo. Polky hrály výborně a důrazně. Holky sice ve druhém setu dotáhly z 0:4 na 4:4, ale pak přišly zase dva rychlé gamy.“

Co rozhodlo, že dostala přednost Marie Bouzkové před Lindou Noskovou?

„Jednak měla po singlu delší čas na regeneraci a taky svůj zápas vyhrála. Během týdne jsme se bavily, že tohle bude asi naše první volba pro debl. Samozřejmě vždycky záleží na okolnostech. I Linda hrála skvěle. Prohrála 5:7 ve třetím se Šwiatekovou. Věděli jsme se o tom, že v deblu bude potřeba přebíhat na síti a s Lindy únavou, ještě když na síti není moc zvyklá přebíhat… Zase skvěle servírovala, mohla by returnovat a tvrdit muziku zezadu. Ale musela by u míčů stát včas. Bylo to těžké rozhodnutí.“

Které nevyšlo…

„Nemyslel jsem si najisto, že debl vyhrajeme, ale že se bude skóre víc přelévat. Bylo to těžké rozhodování o dvou unavených holkách, která z nich bude s Katkou hrát. Obě řekly, že jsou připravené. Teď si zpětně říkám, že skoro nejlepší varianta mohla být, kdyby Linda prohrála ve dvou setech a byla fresh. Ale to jsou kdyby, už se nedá nic dělat. Polky byly ve čtyřhře lepší.“

Paradoxně se na kurtu víc hledala světová deblová jednička Siniaková. V BJK Cupu má bilanci ve čtyřhře 5 výher a 6 porážek. Cítíte, že se jí v českém týmu hraje hůř?

„Pro Katku je nejhorší tenhle formát. Hraje se bez výhod a se supertiebreakem místo třetího setu. Je to dobrá hráčka a tyhle věci smazávají rozdíly. Podívejte se na její skvělé výsledky na grandslamech. Kdyby se i tady hrály shody a výhody, je to pro ni určitě psychologicky lepší. Čeká se, že bude na kurtu nejlepší, ale zápas v tomhle formátu hrozně rychle běží. Prohrajete dva no-ady a najednou může nastat zmatek v hlavě každému.“

Právě počítání bez výhod potopilo i český tým, který proti Polkám při stavu shoda prohrál první tři výměny a tím i celé gamy.

„V prvním setu měly holky dvakrát no-ad na podání Kawové. Kdyby ji hned brejkly, mohla spadnout na zem...“

Překvapila Šwiateková, která ostrou dámskou čtyřhru nehrála víc než tři roky, svým výkonem?

„Spíš mě překvapilo, jak její parťačka vedle ní narostla. Takže Iga mohla hrát víc v klidu, nemusela se pokoušet o nějaké koule. Říkal jsem si, že by holky mohly zmáčknout právě Kawovou, což nám před dvěma lety vyšlo v Glasgow. Byl tam jeden no-ad, který jsme mohli vyhrát, a pak ještě jeden, při kterém měla Kačka bekhend, který umí, mohla jít do Igy, ale zkazila ho. Prohráli jsme dva blbé no-ady na servis Kawové, ona si pak oddechla a vedle sebe měla světovou hráčku. Tohle vyšlo blbě. Kdyby holky vedly, mohlo se to otočit. Z Katky by to třeba spadlo, nejdřív nemohla chytit rytmus a hlavně na síti trochu později reagovala. V prvním setu se na začátku blbě slepily míče, a pak holky furt dotahovaly.“

Česko má za sebou čtvrtý ročník v novém formátu BJK Cupu. A na pronikavý úspěch se stále čeká. Proč?

„Prohráli jsme poslední ročníky dvakrát v semifinále, což je velice slušný. Nejde se pořád dostávat do závěrečných kol… Máme široký tým a pro nás je tenhle systém jen na tři zápasy nevýhodou. I systém počítání nám vadí při čtyřhře. Před tím jsme hodně deblů vyhrávali za normálního počítání skóre, když se hrála čtyřhra jako pátý zápas. To byla naše výhoda, která se teď smazává. Prostě se nám to neschází.“

Jak to myslíte?

„Nezapomeňme, že letos jsme měli tři holky zraněné (Muchová, Vondroušová, Krejčíková). Pro čtvrtfinále jsme měli skoro nejtěžší los – Polsko nebo domácí Španělsko. A i tak byly oba singly super. Pro Marušku je vítězství nad Frechovou, která hrála poslední část sezony úplně fantasticky, velké. Linda hrála se Šwiatekovou 5:7 ve třetím, další obrovský zápas. Bylo to těsné, jak jsme předpokládali. A s hořkým koncem.“