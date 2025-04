Českým tenisovým fanouškům se v Ostravě-Porubě představuje omlazený ženský výběr v boji o prestižní Pohár Billie Jean Kingové. O úvodní výhře nad Brazilkami bylo jasno už po druhém duelu. První bod zajistila Marie Bouzková, která porazila Lauru Pigossiovou 6:0 a 7:6. Následně si Linda Nosková poradila s Beatriz Haddadovou Maiaovou 6:4 a 6:0. Do večerní čtyřhry jsou předběžně napsané Dominika Šalková s Terezou Valentovou. ONLINE přenosy utkání sledujte na webu iSport.

Šestadvacetiletá Bouzková porazila 182. hráčku světového žebříčku Pigossiovou za hodinu a 43 minut. V týmové soutěži vyhrála i třetí singlový duel a zajistila výběru kapitána Petra Pály vedení.

„Zápas byl od začátku těžký. I když to bylo 6:0, praly jsme se o každý game a bylo hodně dlouhých výměn. Bylo super, že jsem prvních šest gamů vyhrála, ale druhý set se hned od začátku zkomplikoval. Pořád jsme hrály dlouhé výměny, ona mě pak tlačila víc a víc, a když neměla co ztratit, hrála uvolněněji. Také hrála za svoji zemi, takže mi to nechtěla dát. Ale jsem ráda, že ten poslední míček šel pro nás,“ řekla na tiskové konferenci Bouzková.

Po utkání mezi Noskovou a Haddadovou Maiovou se odehraje ještě čtyřhra. Do ní jsou zatím nahlášené Tereza Valentová a Dominika Šalková proti Haddadové Maiaové a Luise Stefaniové. Složení se ale může ještě změnit.

Češky usilují proti Brazílii o první vítězství, které by je přiblížilo triumfu v tříčlenné skupině B. V ní jsou ještě Španělky, s nimiž se Češky utkají v sobotu. Na zářijový finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v čínském Šen-čenu postoupí jen vítěz skupiny.

Šestadvacetiletá Bouzková zahájila první vzájemné utkání proti Pigossiové suverénně. Soupeřce nedovolila ani game a nadělila ji v prvním setu za 32 minut „kanára“.

Česká tenistka měla nadějně rozehraný i druhý set. Brzy získala brejk na 2:0 a po dalším získaném servisu soupeřky vedla 3:1. Také ona však poté začala mít problém s udržením podání a Pigossiová se vrátila do hry.

Brazilka dvakrát za stavu 5:4 a 6:5 servírovala na vyrovnání. Bouzková ji ale k setbolu nepustila, vynutila si zkrácenou hru a tu vyhrála 7:3.