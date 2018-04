Antuka nám sedí víc než Izraelcům, shodli se čeští tenisté před Davis Cupem

Čeští tenisté přijeli k duelu 2. kola evropsko-africké zóny Davis Cupu do Ostravy vlakem. A když se po jednom postupně sunuli na pohyblivých schodech z podchodu, byl to symbolický obrázek. Na antuce porubské haly RT Torax budou hrát s Izraelem o návrat mezi elitu (6. a 7. dubna). Vítěz postoupí do baráže o návrat do Světové skupiny. Lístky na zápasy českého týmu stále jsou.