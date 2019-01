Rosol na Davis Cupu podevatenácté. Kariéru nekončím, říká Skokan roku | iSport.cz

Pomohl ke dvěma salátovým mísám. Lukáš Rosol byl členem vítězného týmu v letech 2012 a 2013. Pokud pozvánku dostane, neodmítne. Pamatuje i poslední bitvu s Nizozemci a prohru 2:3 na jejich půdě z roku 2017.

„Je to podobný zápas, tentokrát máme možnost hrát doma, máme svůj povrch a fanoušky na naší straně,“ těší se Rosol. „Věřím, že nám ta malá procenta pomůžou k tomu, abychom udělali tři body a postoupili do finálové skupiny. Zabojujeme.“

Právě rok 2017 nebyl pro Rosola zrovna nejšťastnější. Rozvod s druhou manželkou Michaelou Ochotskou se propíral ze všech stran, tenisově se Rosol trápil, propadl se žebříčkem. Vrcholem bylo zranění achilovky, které ho na půl roku vyřadilo ze hry. Hráč, který byl v říjnu 2014 na 26. místě světového žebříčku ATP, byl najednou pryč. Mimo hru.

„Drobné zdravotní problémy mě pořád trápí, pořád je to něco, maličkosti,“ krčí Rosol rameny. „Lehce mě limitují, což je na téhle úrovni, kdy se hra strašně zrychluje, hodně vidět. Každé malé zranění je znát, ale věřím, že teď už to bude v pohodě. Mám skvělý tým kolem sebe.“

Na začátku roku 2018 se Rosol potřetí oženil, vzal si bývalou tenistku a nyní trenérku Petru Kubinovou. Stoupat začal i v žebříčku. Před měsícem za to také na slavnostním předávání cen ankety Zlatý kanár dostal ocenění „Skokan roku“. To sice většinou patří mladým tenistům, ale Rosolův návrat byl svým způsobem symbolický. Sám vše vnímá jako nový začátek.

„Byl jsem zraněný, vypadl jsem ze žebříčku a je pro mě ctí, že jsem tohle ocenění dostal. Že se mi ještě věří. Je to hezké. Kariéru nekončím a věřím, že to půjde ještě nahoru. Jestli to bude osmdesátá, padesátá nebo stá pozice, to nevím. Uvidíme, jak to půjde. Ale chci to číslo stáhnout na dvojciferné.“

Aktuálně je Lukáš Rosol na 140. místě žebříčku ATP. Dvojciferné číslo u svého jména měl naposledy v říjnu 2016 (93. místo). Věří, že sebevědomí a jistotu mu opět může dodat i Davis Cup. „Konkrétně v Ostravě jsem na Davis Cupu už posedmé, ještě tři čtyři bych si klidně zahrál,“ pousmál se. „Bylo by to fajn. Když dostanu příležitost hrát, tak určitě předvedu, co budu moct! A na co moje tělo a momentální výkonnost stačí.“