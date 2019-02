Nejmladší Čech v Davis Cupu Lehečka slyšel chválu. Co mu řekl Štěpánek? | iSport.cz

Dopředu věděl, že půjde na hřiště. Jiří Lehečka, rodák z Mladé Boleslavi hrající za Prostějov, se nerozklepal. Hrál odvážně, ze servisu švihal pořádné rány, v rozhodujícím třetím setu měl tři brejkboly na 2:0. Neproměnil je a zkušený Holanďan už si zápas vzít nenechal. „Jsem rád, že jsem dostal šanci, snažil jsem se na kurtu nechat vše. Nemusím se stydět za výkon, bohužel soupeř byl v koncovce třetího setu lepší. Měl víc zkušeností, to bylo vidět. Nezvládl jsem to.“

Byl jste nervózní?

„Nějaká předzápasová nervozita byla, ale nebylo to nic šíleného, že bych se z toho hroutil. To vůbec ne. Šel jsem tam s tím, že zkusím předvést co nejlepší výkon. A bylo to tak.“

Když na vás kapitán ukázal, co vám jako první blesklo hlavou?

„Měl jsem radost, že jsem od kapitána dostal důvěru. Snažil jsem se na zápas co nejlépe připravit, snažil jsem se tam nechat všechno. Bohužel to nevyšlo.“

V Austrálii jste hrál povedené juniorské turnaje, jaký byl přechod do dospělého tenisu?

„Přechod jsem ani nějak neregistroval. V zápasech, které jsem v Austrálii odehrál, jsem hru tvořil já. Tady jsem se snažil aplikovat to samé, bohužel ve třetím setu už jsem nepředváděl takový výkon, jako ve druhém. Klobouk dolů před soupeřem, jak koncovku zvládl bravurně.“

Hrál jste velmi odvážně, jako by vám na adaptaci stačil první set. Bylo to tak?

„Přece jenom jsem hrál v této hale několik dní před začátkem soutěže, měl jsem na adaptaci dost času. A atmosféru jsem si vyzkoušel v pátek, když hráli kluci dvouhry. Věděl jsem, do čeho jdu.“

V hale byl i Radek Štěpánek, stačil vám po zápase něco říct?

„V šatně po zápase mě povzbudil. Bavili jsme se i před zápasem o různých věcech. Jsem rád, že tady byl, že to viděl. Je to jen další motivace na sobě makat a... Makat, tečka.“

Jiří Veselý říkal, že máte jedovatou hru. Těší to?

„Samozřejmě, to je hodně povzbuzující, když to takhle Jirka dokáže zhodnotit. Ale jak jsem říkal, není to nic jiného, než motivace do dalších dnů. Do dalších turnajů, do dalších Davis Cupů, abych na hře pracoval ještě víc. Stále je co zlepšovat, hra ještě není stoprocentní.“

Kapitán dopředu říkal, že máte výborné podání. Nejrychlejší jste měl 224 kilometrů v hodině, to za dva dny nepředvedl nikdo. Je to vaše zbraň?

„Párkrát jsem na displej kouknul, ale na rychlost servisu jsem nehrál. Snažil jsem se brát míček po míčku. Na servisu jsem teď dlouhou dobu pracoval, zlepšuju se v něm. Snažím se, aby byl konzistentnější. A myslím, že to je na dobré cestě.“