Reakce na Kodešovu kritiku. Proč Berdych nehrál v novém Davis Cupu? | iSport.cz

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ať to bylo jakkoliv, tak zodpovědnost za to, že nehrál Berdych, má tenisový svaz v čele s prezidentem Kaderkou a kapitánem Navrátilem. A na základě téhle situace by ti dva měli podat demisi."

„Svaz v téhle situaci měl Tomáše přesvědčit. Kdyby si řekl o jakékoliv peníze, tak by si je zasloužil. Já za tím vidím spíš to, že nebyla ochota se s ním domluvit. Ale samozřejmě o penězích nerozhoduje Navrátil, ale marketingová firma nebo prezident svazu. A já se domnívám, že tam je nabouraný vztah mezi Českou sportovní a prezidentem Kaderkou. Není tam symbióza, která panovala před třemi, čtyřmi lety."

Jaroslav Navrátil (kapitán daviscupové reprezentace): Berdych nechtěl být pokrytec

„Slova o krizi českého tenisu a volání po demisi jsem od Jana Kodeše slyšel několikrát, třeba i v roce 2009, kdy v prosinci po našem prohraném finále v Barceloně tvrdil, že český tenis je v katastrofálním stavu a jeho budoucnost nevidí růžově… Jsem rád, že jsem tu krizi mohl na vlastní kůži prožít a dvakrát zvednout nad hlavu Davisův pohár. Byla to i velká zásluha Tomáše Berdycha, který přesně před rokem oznámil, že musí šetřit své tělo, hospodařit s energií a s ohledem na svou budoucí kariéru se rozhodl s reprezentací v Davis Cupu skončit. Všichni jsme to respektovali, všichni jsme mu za reprezentaci poděkovali a zatleskali. Přesto, po jeho skvělém australském vystoupení, jsem Tomáše pochopitelně kontaktoval a jeho případný start s ním řešil. Odvolal se na své rok staré rozhodnutí a připomenul, že by od něho bylo pokrytecké, kdyby jako velký kritik současného modelu Davis Cupu do soutěže naskočil. Není pravda, že o jeho startu rozhodovaly peníze, jak se snaží Jan Kodeš veřejnosti podsunout. Taktéž je absolutně nesmyslné tvrzení, že jeho neúčast je chybou prezidenta svazu. Neznám sport, kde by svazoví prezidenti sestavovali národní reprezentaci a sháněli do ní hráče, není tomu tak samozřejmě ani v tenise. Včerejší tvrzení Jana Kodeše mě mrzí ze tří důvodů. Tomáše Berdycha nespravedlivě a zcela nesmyslně obvinil, že kdyby dostal dost peněz, hrál by. Dále lhal o roli prezidenta svazu v nominačním procesu. Do třetice zcela pominul roli mladých hráčů v týmu a skvělý výkon Jiřího Lehečky při jeho debutu. Škoda, že jsme místo jeho dekádního volání o krizi neslyšeli slova drobné pochvaly a uznání. Jirku by jistě při startu jeho dospělé kariéry od wimbledonského vítěze potěšila. A úplně závěrem si dovolím odmítnout jeho slova o tragédii. Pod tímto pojmem si představuji něco úplně jiného, ne čestnou sportovní porážku se vztyčenou hlavou.“

Miroslav Černošek (šéf České sportovní): Berdychův vztah k novému Davis Cupu ochladl

„Při vší úctě k Honzovi Kodešovi, v oblasti marketinku prokázal spíše amatérismus. A svým způsobem i ze mě dělá neschopného hlupáka, který nedokázal nabídnout Tomáši Berdychovi, se kterým spolupracuji více než 22 let, částku, která by ho motivovala. Řešil jsem to s ním několikrát, naposledy v polovině prosince. Bohužel jeho vztah k Davis Cupu vinou nového modelu velmi ochladl, velice tvrdě ho odsoudil. Proto se rozhodl nehrát, bez ohledu na finance a výsledky v Austrálii.“