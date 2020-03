Davis Cup Slovensko - Česko: O finále i 13 milionů! Pomůže usmíření? | iSport.cz

Omlazovací kůra, která započala v českém Davis Cupu při loňské baráži v Bosně, kde získal vítězný bod osmnáctiletý Jonáš Forejtek, se pozastavuje. Teď není čas na hrdinství, kapitán Jaroslav Navrátil ukázal pro dnešní úvodní den Davis Cupu v Bratislavě na osvědčené persony - jedničku Jiřího Veselého s 34letým veteránem Lukášem Rosolem. „Vzhledem k důležitosti zápasu sázím na zkušenosti,“ hlásil kapitán.

Český mužský tenis potřebuje vzpruhu. Na Australian Open neměl jediného zástupce, nebyl pozvaný ani na premiérový ročník ATP Cupu v lednu, kam se vešlo třeba i Moldavsko. Je otázkou prestiže dostat mužský tenis na místa, kam v éře Berdycha se Štěpánkem patřil automaticky – v novém režimu tedy na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších do Madridu. „Česko by do finálového turnaje mělo patřit,“ soudí Veselý.

Slovensko versus ČESKO Dnes – začátek 16.00

Kovalík –VESELÝ

Martin – ROSOL



Sobota – začátek 17.30

Polášek, Zelenay – Forejtek, Kolář

Martin – Veselý

Kovalík – ROSOL

Po stejném prahnou ale i Slováci. „Máme výbornou šanci,“ hlásal třicetiletý Andrej Martin, 95. tenista žebříčku a lídr domácích. Postoupit do finále Fed Cupu se nedávno podařilo slovenský tenistkám, velkým vítězstvím pro tenis byly i minulý víkend volby v zemi, do parlamentu se dostali tři tenisté – Karol Kučera, Ján Krošlák a Romana Tabak

Slováci znamenají pro Čechy dobrý los. Ale platí to i naopak. Tým Dominika Hrbatého se pokusí hosty usmažit před čtyřmi a půl tisíci diváky na antuce Národního tenisového centra, na níž hrál předchozích pět zápasů.

Martin i dvojka Jozef Kovalík strávili celý únor na antuce v Jižní Americe, s oranžovou hlínou už jsou srostlí. To Veselý s Rosolem teprve přecházejí z betonů. „Co si budeme povídat, v tom všem mají Slováci velkou výhodu,“ uznal Rosol.

Po instagramové roztržce mezi jím a Veselým ohledně reprezentace, po níž se na turnaji v Puné ani nezdravili, se čekala v Bratislavě napjatá atmosféra. Borci si však u piva vše vyříkali. „Byl to úplně zbytečný spor. Už jsou kluci v pohodě, trénovali tady spolu i čtyřhru. Ten tým není o Navrátilovi, Veselém nebo Rosolovi, je to Česká republika,“ zdůraznil kapitán.

Za daviscupové výhry nejsou body do žebříčku ATP, zato finanční pobídka už stojí za to. Dostat se do Madridu není jen prestižní, ale také velmi lukrativní. Pouze za účast ve skupině by si hráči mezi sebe rozdělili 515 000 eur (13 milionů korun), za případné čtvrtfinále by se částka ještě zdvojnásobila. „Až na nejlepší hráče nemůže nikdo říct, že to po finanční stránce není zajímavé. Pro ostatní je to velice motivující faktor, proč soutěž hrají. Myslím, že kdyby tam nebyla finanční motivace, spousta z nich by asi nenastoupila,“ soudí Veselý.

Sport není však pouze o penězích, ale také o přátelství. České tenisty přišli během týdne pozdravit třeba legendární Miloslav Mečíř či Marián Vajda, kouč Novaka Djokoviče. Veselý má zase za kondičního trenéra Slováka Branislava Bunzika. „Jsem zvědavý, komu bude fandit,“ povytáhl obočí. Sentiment všech pak dobře vystihl Rosol. „Ať se stane cokoliv, bylo by dobré, kdybychom si po zápase mohli třeba všichni společně skočit na večeři a zůstali přáteli…“