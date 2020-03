Rosol zaválel a popíchl Slováky: Chtěli jsme to víc! Ještě na to mám | iSport.cz

Martinovi patří 95. místo na světě, byl favoritem utkání. Čím to, že vy v Davis Cupu ale vždy předvedete svůj nejlepší tenis?

„Vím to o sobě. Davis Cup mě vždycky vyburcuje, snažím se týmu odvděčit za servis, který nám celý týden dělá.“

Žebříčkově lepšího hráče než Martina (95.) jste letos ještě neporazil. Takový výkon je vzpruhou i do individuální kariéry, že?

„Vím, že na to ještě mám. Jinak bych už asi nereprezentoval, kdyby si myslel, že mě mladí dotahují a jsou lepší. Jen mám na turnajích prostě problém s regenerací. Tam je potřeba vyhrát čtyři až pět takových zápasů, často je hraju na tři sety. A mladí už jsou nadupanější a lépe regenerují než já, proto se přes tuhle hranu nemůžu pořád dostat.“

Nyní jste ale ukázal, jakého tenisu jste stále schopný. Čím to, že celému českému týmu pátek tak vyšel?

„Myslím, že jsme to chtěli víc než Slováci a dali jsme do toho srdce. Věděli jsme, že mají dobrý debl a budou v něm velcí favorité, proto my musíme dát všechno do úvodního dne. Kdyby to bylo po pátku 1:1, byl bych vážně zklamaný. Ale všechno se nám povedlo. O to to v sobotu bude složitější, protože získat poslední bod je vždy nejtěžší.“