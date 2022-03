Davis Cup v Argentině zahájí Lehečka, Macháč zkusí zaskočit Schwartzmana

Do gala se hodili i čeští junioři Jiří Lehečka a Jonáš Forejtek, kteří ovládli čtyřhru • Profimedia.cz

Sobotní program v 15:00 zahájí čtyřhra, do které kapitán Jaroslav Navrátil nahlásil dvojici Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva a domácí duo, které dvoří pátý deblista světa Horacio Zeballos a Máximo González (24. čtyřhra ATP).

Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout v souboji jedniček Lehečka se Schwartzmanem a následně Macháč s Báezem. V sobotu mají kapitáni možnost nominace na zápasy změnit.

„Máme před sebou velkou výzvu, ale máme tým, který může uspět. Favority jsou v Argentině domácí, o tom žádná, ale šance uspět a herní úroveň na naší straně určitě je,“ uvedl Lehečka před cestou do Argentiny. „Budeme bojovat,“ dodal Macháč.

„Jestli jsme favority? Ano, jsme,“ řekl Guillermo Coria, bývalý třetí hráč světa a finalista Roland Garros 2004, kterého čeká premiéra v roli argentinského kapitána na webu soutěže. „Jsme si toho vědomi, ale zároveň víme, že to bude velký boj. Očekáváme, že Lehečka a Macháč odehrají všechno, ale nastudovali jsme podrobně všechny hráče a připravili herní plán.“

Lehečka (94. v žebříčku ATP) se s o rok starším Báezem (62.), finalistou turnaje v Santiagu de Chile z minulého týdne, utkal předloni na akci Futures v Praze a vyhrál ve třech setech. „Byla to velká bitva,“ vzpomínal Lehečka v on-line rozhovoru s novináři po losu. „Oba jsme od té doby ušli velkou cestu. Uvidíme, jak to dopadne.“

Lehečka byl rád, že začne první. Navrátil doufal, že by mohl dostat Argentince do úzkých. „Jirka má v Davis Cupu zkušenosti, zatímco Báez ho ještě nehrál a bude na něm zodpovědnost. Kdyby se bod podařil, bude pak Schwartzman pod tlakem,“ uvažoval Navrátil.

Macháč (131.) loni v Innsbrucku překvapil výhrami ve finálové skupině Davisova poháru nad silnějšími soupeři. Nyní zkusí zaskočit Schwartzmana, s kterým prohrál loni na olympiádě v Tokiu. „Nějaký respekt by mohl mít,“ řekl Macháč. Pochvaloval si, jak rychle se adaptoval na antuku. „Na to, že jsem hrál půl roku na betonech, tak jsem to nečekal a jsem spokojený,“ uvedl.

V českém týmu chybí Jiří Veselý, který se v předstihu s kapitánem domluvil, že tentokrát Davis Cup vynechá, jelikož se mu až do minulého týdne, kdy se dostal do finále turnaje v Dubaji, na okruhu ATP nedařilo. „Věřím, že se s tím kluci v Argentině poperou. Třeba je opravdu čas na střídání stráží a novou generaci. Kdybych byl v budoucnu přínosem, tak se určitě nebráním tomu se zase vrátit, ale čas a energii teď věnuju sobě,“ řekl Veselý serveru sport.cz.

Češi vedou ve vzájemné bilanci nad Argentinci 5:1. Třikrát soupeře porazili v semifinále bývalého modelu soutěže a pokaždé pak v letech 1980, 2012 a 2013 získali slavnou salátovou mísu.

Vítěz postoupí do skupiny finálového turnaje, který se uskuteční 14. až 18. září na zatím neurčených místech. Poraženého čeká 16. a 17. září boj o účast v kvalifikaci v roce 2023.