V Argentině řádili Lendl i Berdych. Zelenáči teď touží překvapit, začne Lehečka

S týmem, jehož věkový průměr je pouhých 22,5 roku, vyrukují čeští tenisté na horké argentinské antuce proti domácím. Jen vítěz postoupí mezi šestnáct nejlepších do finálového turnaje Davis Cupu v půlce září, jehož dějiště ještě není známo. Češi vedení dvacetiletým Jiřím Lehečkou mohou jen překvapit, Argentinci spoléhají na světovou čtrnáctku a elitního antukáře Diega Schwartzmana. Začíná se dnes od 16.00 úvodními dvouhrami, v sobotu duel pokračuje čtyřhrou a po ní střetem týmových jedniček a dvojek.

Pět tisíc horkokrevných diváků čeká na centrkurtu Lawn Tennis Clubu v Buenos Aires, kde dnes vypukne historicky sedmý zápas mezi Českem respektive Československem a Argentinou. Češi vedou ve vzájemné bilanci 5:1, v Argentině sehráli řadu těžkých a památných mačů. V roce 1980 tam v semifinále řádil mladičký Ivan Lendl a velkým výkonem otevřel cestu k zisku historicky první salátové mísy. Přesně před deseti lety pak Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem vybojovali v Buenos Aires taktéž v semifinále postup, na který za dva měsíce navázali titulem v pražské O2 areně proti Španělům.

Současný mužský tenis je v českém podání čekání na lepší budoucnost. Tu mají alespoň přiblížit borci, které dnes kapitán Jaroslav Navrátil pošle do hry. Zápas otevře dvacetiletý Jiří Lehečka proti argentinské dvojce Sebastiánu Báezovi, světovému číslu 62, které si před týdnem zahrálo finále antukového turnaje ATP v Santiagu de Chile. Lehečkovi patří 94. příčka na žebříčku, v Davis Cupu zatím prohrál všechny čtyři své zápasy, byť v nich pokaždé zanechal proti výš postaveným soupeřům dobrý dojem. Jedenadvacetiletého Báeze, jehož čeká daviscupová premiéra, v zatím jediném vzájemném zápase zdolal na antuce v Praze ve třech setech (3:6, 6:3, 6:4).

Lehečka nedávno zaujal postupem z kvalifikace až do semifinále velkého halového turnaje v Rotterdamu. To se však hrálo na tvrdém, antuka není jeho nejlepším povrchem. Stejně jako pro českou dvojku Tomáše Macháče (21 let). Toho čeká druhý kariérní duel proti Diegu Schwartzmanovi, pouze 170 centimetrů vysoké motorové myši, která antuku miluje. Dvakrát si zahrál na Roland Garros čtvrtfinále, předloni dokonce semifinále. Macháč se s Argentincem střetl loni na olympiádě v Tokiu, kde prohrál po boji 4:6, 5:7.

Oba čeští singlisté hrají nátlakový tenis, dlouhé výměny a trpělivost, tolik potřebné pro antuku, nevyznávají. „Oni hrají typicky antukářsky, my víc útočněji. Můžu si jako na betonu výměnu zkrátit. Můžeme je překvapit. Myslím, že máme určitě šanci,“ věří si Macháč na Argentince, na jejichž lavičce si odbude kapitánská premiéru někdejší vynikající tenista Guillermo Coria. Český borec chce dát vzpomenout na loňské vystoupení v Innsbrucku, kde coby outsider srazil jak Francouze Richarda Gasqueta, tak Brita Daniela Evanse.

Hrát se dnes začne v 16.00, v sobotu pak o hodinu dříve. Sobotní program začne čtyřhrou, pak se střetnou první hráči a na závěr případně dvojky. Všechna utkání se hrají jen na dva vítězné sety, i tak chce kapitán Jaroslav Navrátil rozložit síly na celý svůj kvartet. Ten doplňují Zdeněk Kolář (25 let, 141. na žebříčku) a Vít Kopřiva (24, 168.). Domácí mají k dispozici hned pětici hráčů. Vedle Báeze se Schwartzmanem ještě kapitánova mladšího bratra Federica Coriu (69.), světovou deblovou pětku Horacia Zeballose a čtyřiadvacítku Máxima Gonzaleze.

Argentina vs. Česko:

Pátek - 16.00

Sebastián Báez – Jiří Lehečka

Diego Schwartzman – Tomáš Macháč

sobota – 15.00

Máximo González, Horacio Zeballos – Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva

Diego Schwartzman – Jiří Lehečka

Sebastián Báez – Tomáš Macháč