Menšík (17) si užívá Davis Cup: týmu platil večeři, psal si s Djokovičem

Coby začínající hráč hltal zápasy českých tenisových hrdinů v Davis Cupu, v sedmnácti letech už výrazný talent Jakub Menšík dostal pozvánku do týmu. „Je to pro mě velká věc. Když Česko vyhrálo tuto soutěž, díval jsem se a říkal si, že stát tam jednou jako vítěz je jeden z mých snů,“ vyprávěl nováček sestavy. Během přípravy na víkendovou bitvu v Portugalsku má sbírat hlavně zkušenosti, zažil i jeden z iniciačních rituálů, když platil celé výpravě večeři.

Na triumfy Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem pomalu usedá prach, po necelých deseti letech od daviscupové slávy však na scénu nastupuje nová generace. Parta vedená Jiřím Lehečkou, čerstvým čtvrtfinalistou Australian Open, a Tomášem Macháčem se v portugalském městečku Maia porve o postup do finálové fáze soutěže.

„Tým je mladý a poukazuje to na to, že český tenis má slibnou daviscupovou budoucnost,“ prohlásil Jakub Menšík. „O nominaci jsem se poprvé dozvěděl od Víti Kopřivy, se kterým trénuji v Prostějově. Když jsme se bavili o plánech, zeptal se mě, co Davis Cup. Pak si teprve uvědomil, že se asi trochu prořekl,“ usmál se sedmnáctiletý talent. O týden později ho už kontaktoval Jaroslav Navrátil a premiérová účast v týmu dostala oficiální razítko. „Měl jsem velikou radost, je to pro mě čest reprezentovat Česko v nejvyšší týmové soutěži.“

Coby nováček se v Portugalsku zhostil úlohy pozvat celý tým na večeři. „Byli jsme v pizzerii, ve velice fajn restauraci. Spousta lidí si dávala pizzu nebo těstoviny, akorát Tomáš Macháč se rozšoupl a měl dva předkrmy, carpaccio, salát caprese, polévku, půlku pizzy a lasagne. Zakončil to tiramisu,“ prozradil na parťáka. Menšíka stál večer 470 eur (přes 11 tisíc korun), zaplatil ale rád.

„Celý týden beru jako sbírání zkušeností. Až budu starší a zlepším se na úroveň, abych mohl nastoupit do zápasu, budu je mít,“ vysvětlil hráč čtvrté stovky světového žebříčku.

Menšík odehrál v závěru minulé sezony vysoký počet zápasů, posbíral tři tituly v řadě na podnicích ITF. Formu chtěl vytěžit i zkraje letošního roku na challengerech a odcestoval do Thajska. „Původní plán byl takový, že leden odjedu turnajově a únor budu věnovat relaxaci a přípravě. Samozřejmě mi ale vůbec nedělalo problém si plány přesunout. Po Davis Cupu ještě pojedu na dva turnaje, a pak už definitivně proběhne příprava,“ prozradil finalista juniorky Australian Open 2022.

Ještě před odletem na Davis Cup zastihla Menšíka radostná zpráva. Jeho idol Novak Djokovič v Melbourne vybojoval titul a slavnému příteli okamžitě gratuloval. „Novakovi jsem samozřejmě napsal. Jsme v kontaktu, napíšeme si dvakrát za měsíc. Pogratuloval jsem mu, 22 grandslamů se nepovede jen tak někomu,“ ocenil Menšík.

Loni dostal pozvání do bělehradské akademie a právě se srbskou hvězdou trénoval. „Je mým vzorem od mládí. Motivuje mě každým turnajem, který vyhraje. I každou prohrou, ze které se vždycky poučí. I když takových zápasů moc není,“ dodal Menšík.