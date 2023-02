Macháč se odměnil čokoládou. Stálo to extra energii, řekl o dlouhé bitvě

Vylepšil si svou daviscupovou bilanci a především přinesl druhý bod do české šatny. Tomáš Macháč ve tříhodinové bitvě udolal zkušeného Portugalce Joaa Sousu 7:6 (6), 3:6 a 6:2 a přiblížil tým k postupu do finálové fáze Davis Cupu. „Na antuce jsem dlouho nehrál, ale skvěle jsem se připravil. Jsem se sebou až na výpadek ve druhém setu spokojený,“ prohlásil Macháč, který během první části tiskovky bleskově spořádal celou čokoládu.

Jak často míváte takový stav, že potřebujete rychle doplnit kalorie?

„Skoro pořád, většinou mám furt hlad a zápas na to nemá úplně vliv. Ale po betonových turnajích to bylo první utkání na antuce a to stojí extra energii. Hrál jsem tři hodiny a jsem rád za to, jak jsem to zvládl. Odpočinu si, dobře se najím a v neděli jsem stoprocentně připravený. Ale musím spořádat možná ještě půlku čokolády...“

Nováček v týmu Jakub Menšík na vás prozradil, že jste toho na týmové večeři spořádal ze všech účastníků nejvíc. Předkrmy carpaccio, salát caprese, pak polévku, půlku pizzy, lasagne a tiramisu…

„Já jsem tam vůbec nebyl a částka taky nesouhlasí… (směje se) Ale vážně: měl jsem objednaný jeden předkrm, polívku a hlavní chod. Předkrm carpaccio mi donesli omylem. A pizza? Menša na mě z dálky volal, že si dá dvě pizzy, ale že potřebuje tu jednu půlku dojíst... Tady se hodně silně obhajuji.“ (usmívá se)

Zpět k zápasu: vnímáte daviscupový skalp Joaa Sousy jako své velké vítězství?

„Bylo to před jeho domácím publikem, které mu hodně pomáhalo, a to je pak vždycky složitější. Ještě měl navíc hru, která na antuce docela dobře píše – obíhá si forhend, hraje takové spiny. Jsem se sebou až na výpadek ve druhém setu spokojený. Udělal jsem hodně kondici, dobře jsme tady potrénovali. Byl jsem sice po třech hodinách unavený, ale kdyby zápas pokračoval dál, pořád bych byl ready.“

Na Australian Open jste vypadl v prvním kole. Bylo těžké najít herní pohodu?

„Z Melbourne jsem zamířil na challenger do Belgie, kde mě trochu dostihl jet lag a taky večerní čas zápasu… Ale po té blbé prohře (s Rakušanem Filipem Misolicem) jsem se vrátil domů, netrénoval tolik tenis, ale dělal dost kondice. Na to jsem byl pyšný. Pak jsem přijel sem, kde jsme měli pět dnů super tréninků. Tenisově jsem byl rozhodně připravený a vyplatilo se.“

Třetí set ozdobil game, kdy se šlo 13x přes shodu a hrálo se 30 výměn. Bylo to klíčové, že jste v tu chvíli brejkl soupeře?

„Tohle jsem nezažil, trvalo to snad nějakých 20 minut. V tomhle gamu jsem se ale začal zvedat. Pak jsem vedl 2:1 a na svém servisu jsem se uklidnil. Nepanikařil a už to bylo mnohem lepší.“

Kapitán s vámi počítá na čtyřhru, jste připraven?

„Určitě budu. Fyzicky jsem na tom fakt dobře, teď je to jen otázka jídla, dobře se protáhnout, dobře se vyspat. Tady je oproti běžnému turnaji změna jen v tom přechodu na antuku, kde to stojí trochu víc energie – speciálně po halové sezoně.“