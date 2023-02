Davis Cup: Češi vedou v Portugalsku 2:0. Moc si to užívám, hlásí Lehečka

Česká jednička Jiří Lehečka přehrál Nuna Borgese 6:4, 6:4 a zvládl přechod z tvrdého povrchu na antuku. Čtvrtfinalista Australian Open, který má za sebou nejlepší měsíc kariéry, však ve své hře cítil rezervy.

„Výhra je strašně důležitá. Vítězství, které se mi povedlo, když jsem nehrál nejlepší tenis, se cení o to víc,“ prohlásil. „Nějaké výsledky teď za mými zády jsou. Myslím, že jsem ukázal, že tenis umím. Získal jsem zkušenosti, abych mohl přivádět na svoji stranu i takové zápasy,“ cenil si tvrdě vydřené výhry.

Rodák z Kněžmostu ustál těžký moment, kdy první sadu za stavu 5:3 nedopodával. Nakonec proměnil až šestý setbol – při soupeřově podání. Ve druhém setu pak ztratil náskok 3:1, ale později rozhodl získaným brejkem v desáté hře.

„Na antuce je možností prolomit servis daleko více než na betonu. Pár komplikací tam bylo, ještě jsem se necítil úplně antukově naladěn. Ale počítá se, že jsem to zvládl a že jsem dokázal do šatny přinést bod,“ oddechl si i přes řadu neproměněných brejkbolových příležitostí.

Soupeř ze 105. místa žebříčku Borges se v domácím prostředí ukázal jako velmi kvalitní protivník. „Nebylo to nic jednoduchého, hrál velice nepříjemně. Naštěstí jsem se v hlavě dokázal zkoncentrovat na důležité body a vyhrál,“ řekl Lehečka.

Aktuálně 39. hráč světového žebříčku, který zažil daviscupovou premiéru v roce 2019 proti Nizozemsku, se musel vypořádat i s bouřlivou atmosférou v portugalském městě Maia.

„My už si skoro nepamatujeme, jaké je to hrát doma. Můj první Davis Cup v Ostravě byl zároveň jediný, který jsem odehrál na domácí půdě, což je trošku smutné. Ale teď už nás prostě nic nepřekvapí, jsme na venkovní atmosféru zvyklí. I z Česka pár lidí přijelo a za lavičkou nás hodně povzbuzovali. Jsem rád, že mě hnali dopředu,“ děkoval za podporu.

Úspěchy v týmových soutěžích jsou pro jednadvacetiletého tenistu obrovskou motivací.

„Hrát za Česko si strašně moc užívám. Užíval jsem si to nesmírně na United Cupu, před tím na Davis Cupu v Izraeli. Když vidím a slyším české diváky, kteří sem přijeli, hřeje to na srdci,“ ocenil.

Při slavnostním nástupu a poslechu české hymny se Lehečka chytil za srdce. „Byla to spontánní věc, neměl jsem to předem promyšlené. Ale když jsem hymnu slyšel, za to srdíčko jsem se chytil.“

I přes náročný měsíc strávený v Austrálii a na Novém Zélandu se česká jednička cítí fyzicky v pohodě. „S kondičním trenérem Radkem Štěpánkem jsme udělali spoustu dobré práce v zimní přípravě před Austrálií. V Tatrách jsme měli dlouhé kondiční soustředění, za pět dní jsme naběhali 80 kilometrů. Teď se to vrací zpátky,“ řekl Lehečka. „Kondičně se cítím skvěle, v realizačním týmu máme samé odborníky a jsem straně rád, že tady pro nás jsou.“

Nedělní program odstartuje od 16.00 SEČ čtyřhrou, do které by za český tým měl nastoupit specialista Adam Pavlásek. Pokud by kapitán Navrátil udělal změnu v původní nominaci a místo Macháče zařadil singlovou jedničku, Lehečka by problém neměl. „Záleží na kapitánovi, jak se rozhodne. Já jsem ready na všechno,“ uzavřel.

Macháč vydřel druhý bod

Nesmírně vyrovnaný byl druhý sobotní zápas mezi portugalskou jedničkou Joaem Sousou a Tomášem Macháčem. Český tenista nakonec zvítězil 7:6 (6), 3:6, 6:2.

Zkušený člen elitní stovky světového žebříčku měl v první sadě dva setboly, Macháč však v závěru tiebreaku zariskoval a skóre otočil. Druhý set byl ve znamení ztracených podání a ukořistil jej Portugalec, který dostal mladšího soupeře pod tlak.

Macháč si však v rozhodující sadě díky dvacetiminutovému gamu vypracoval vedení a zápas dotáhl do šťastného konce.