Těžký soupeř pro tenisty. Ve čtvrtfinále Davis Cupu čeká Austrálie

Čeští tenisté se v listopadovém čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Austrálií. Rozhodlo o tom dnešní losování. Tým kapitána Jaroslava Navrátila vyhrál v minulém týdnu skupinu C ve Valencii, Australané skončili druzí ve skupině B v Manchesteru za domácí Velkou Británií. Závěrečný turnaj se bude hrát od 21. do 26. listopadu v Málaze.

Austrálie v Davis Cupu obhajuje finálovou účast, loni ve finále prohrála s Kanadou. Týmovou jedničkou je dvanáctý hráč světového žebříčku Alex de Minaur. Čeští reprezentanti z devíti vzájemných zápasů uspěli pouze jednou, v roce 1975 v Praze. Naposledy se s Austrálií utkali v prvním kole Světové skupiny před šesti lety a v Melbourne podlehli 1:4, jediný bod získal za rozhodnutého stavu Jiří Veselý.

Český výběr postoupil v novém modelu Davisova poháru do vyřazovací fáze poprvé. Do skupiny se letos probojoval z únorové kvalifikace, v níž zvítězil v Portugalsku 3:1. Ve Valencii pak třicátý hráč žebříčku Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, osmnáctiletý Jakub Menšík a deblový specialista Adam Pavlásek vyhráli všech devět utkání, poté co postupně porazili 3:0 domácí Španělsko, Jižní Koreu i Srbsko.

Čtvrtfinálový los mohl českému týmu přidělit Austrálii, nebo Finsko, které skončilo na druhém místě ve skupině D ve Splitu a mezi nejlepší daviscupovou osmičku se dostalo poprvé v historii. Finové za sebou překvapivě nechali Američany i domácí Chorvaty a o postup do semifinále se utkají s kanadskými obhájci titulu. Další dvojice v Málaze vytvoří Itálie s Nizozemskem a Velká Británie se Srbskem.