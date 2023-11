Italové jsou ve finále, Djokovič dvakrát prohrál a odmítl dopingový test

Pro Djokoviče nebyl Davis Cup příjemný turnaj. Nejdříve zkritizoval fanoušky poté se odmítl podrobit zkoušce na doping. Srbskému tenistovi se podle listu Marca nelíbilo, že antidopingoví komisaři přišli hodinu a půl před zápasem.

"Přišli za mnou hodinu a půl před zápasem, kdy už se připravuji na utkání a nemám čas myslet na to, abych odevzdal krev nebo moč. Tak jsem se s nimi pohádal, protože něco takového jsem během dvacetileté kariéry nezažil," dodal.

"Komisař si pak sedl do rohu a hodiny mě sledoval. Je to neuvěřitelné. Vždycky jsem se kontrol zastával, ale ne před zápasy. Nemám co skrývat, ale měly by být nějaké hranice," přidal Djokovič.

Pro Srby začalo semifinálové utkání lépe zásluhou Miomira Kecmanoviče, který porazil v souboji týmových dvojek Lorenza Musettiho 6:7, 6:2, 6:1. Stav zápasu vyrovnal Jannik Sinner, který zdolal Djokoviče 6:2, 2:6, 7:5, ačkoli čelil třem mečbolům. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál v daviscupové dvouhře po 21 zápasech. Djokovič pak neuspěl ani ve čtyřhře. S Kecmanovičem podlehli dvojici Sinner, Lorenzo Sonego 3:6, 4:6.

Sinner oplatil Djokovičovi porážku z nedělního finále Turnaje mistrů, na kterém předtím získal jeho skalp v základní skupině. Tentokrát čtvrtý hráč pořadí ATP zdolal šestatřicetiletého Srba za dvě hodiny a 35 minut díky lépe zvládnuté koncovce vyrovnaného třetího setu. Za stavu 4:5 odvrátil při svém servisu tři mečboly, sám pak uspěl na returnu a utkání suverénně dopodával.

"Určitě to byl zlom v celém zápase. Snažil jsem se urvat každý fiftýn a vyhraný game z 0:40 mi zvedl sebevědomí. Stejně jako pak ten brejk. Tak to v tenise chodí," citovala Sinnera agentura Reuters. "Hrát rozhodující čtyřhru v Davis Cupu není jednoduché, jste pod velkým tlakem. Ale oba jsme to zvládli dobře. Máme dobrý tým a všichni jsme rádi, že tu můžeme být. Zítra se budeme snažit na maximum a uvidíme," prohlásil dvaadvacetiletý tenista.

Italové ve svém první finále od roku 1998 narazí na Austrálii, která v pátečním semifinále vyřadila Finsko a o titul si zahraje podruhé za sebou. Australané mohou získat 29. triumf v historii soutěže. Italský tým vyhrál dosud jen v roce 1976.