DC kapitán Berdych: Tým bude vždy pětičlenný. Jaké změny plánuje?

Davis Cup nefalšovaně miloval, vyhrál v něm 50 zápasů a dvakrát zvedl nad hlavu salátovou mísu. Do týmu se vracel neustále, byť tím někdy až škodil vlastní kariéře. Oživit kulturu soudržnosti, kamarádství a nejvyšších cílů hodlá Tomáš Berdych (39 let) v roli nového kapitána Česka. „Máme perspektivní tým, v jehož silách je mísu vyhrát. Sám na sebe jsem měl vždycky velké nároky a budu je mít i na kluky,“ vyhlásil wimbledonský finalista a šampion třinácti turnajů ATP.

Sundal sako a na béžový rolák si oblékl teplákovou bundu českého týmu, kterou nosil třináct let jako hráč. „Ať se v nové roli daří stejně jako v tenisové kariéře,“ potřásl Tomáši Berdychovi pravicí svazový předseda Jakub Kotrba. A pak se nejlepší český tenista třetího tisíciletí poprvé oficiálně rozhovořil o nové roli.

Být jako kapitán stejně úspěšný coby hráč, to už je velká výzva, že?

„Ale ty jsou od toho, aby se dávaly velké. Měl jsem je vždycky ve své kariéře a vedlo to k docela dobrým výsledkům. A i v nové kapitánské roli se budu snažit držet toho stejného, protože bez velkých cílů se není za čím hnát a kde brát motivaci.“

Cítí to hráči stejně?

„Už jen za tu krátkou dobu, co jsem s nimi měl možnost se sejít a mluvit o spoustě věcí, z nich motivaci cítím. A opravdu velkou. Vnímají, jaké výsledky se povedly nám a chtěli by dokázat to samé.“

Před pěti roky jste ukončil kariéru. Co pro vás role kapitána znamená?

„Pět let byla ideální doba, abych dal tenis bokem a znovu načerpal motivaci, sílu a zápal pro to, abych v tenise pokračoval nějak jinak. Zkušenosti z individuální i daviscupové kariéry jsou velká výhoda, kterou si s sebou beru na kapitánskou židli. Na tuhle roli se strašně těším. Zodpovědnost je obrovská, budu muset fungovat v jiném režimu, kdy už to nebude o mně, ale aby mně se podařilo co nejlíp připravit tým. Abych udělal co nejlepší atmosféru a předal klukům své zkušenosti, aby ze sebe dostali opravdu maximum a jeden den možná měli vedle sebe zase tu mísu.“

Za hráči jste vyrazil už na turnaj do Šanghaje. Jak probíhaly první rozhovory?

„Měl jsem možnost všechny kluky potkat na jednom místě a s každým z nich strávit poměrně dost času, než turnaj začal. Prodiskutovali jsme, jak to chodilo v týmu dřív, jaký na to mají pohled. Kluci mi věnovali hodně času stejně jako jejich trenéři. Byl to pro mě hodně důležitý vstupní týden, aby věděli, že je tam někdo nový a ne jen nějaký známý pán. Chtěl jsem, aby cítili, že jsem jim nablízku, komunikuji s nimi, a když budou během roku cokoliv potřebovat, jsem tu pro ně.“

Všichni tři z velké české trojky Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík figurují v elitní padesátce. Jak vnímáte perspektivu týmu v kontextu světové konkurence? Jak je blízko či daleko vyhrát Davis Cup?

„I tohle byl jeden z důvodů, proč jsem kapitánství vzal. Viděl jsem velký potenciál. Sám jsem na sebe měl vždycky velké nároky a ty budu teď mít i na kluky. Myslím si, že je důvod je mít, protože už teď ukazují, že mají obrovský talent a můžou toho hodně dokázat. Šance vyhrát Davis Cup je poměrně velká. Jeho formát se pořád mění, příští rok už tam budou dva klasičtější týdny stylem doma – venku, i když zápasy se budou hrát jen po dva dny. Kopíruje to dnešní rychlejší dobu, a když kluci trefí momentum, tak jsou opravdu schopni porazit jakýkoliv tým.“

Kapitán Berdych? Davis Cup miluje a pro kluky je ikona. Nebude tým mistrovat Video se připravuje ...

Přijdou změny v realizačním týmu?

„Bavil jsem se o tom s klukama, absolvoval jsem i kolečko s celým realizačním týmem. A musím říct, že v něm nebude žádná změna.“

Kolik hráčů budete povolávat do týmu? Naposledy se doplatilo na to, že chyběl pátý tenista.

„To je největší změna, kterou bych chtěl udělat. Nechci se na to dívat jen tak, že už nějaké hráče máme, ale chci budovat návaznost. Tým by měl být určitě o pěti hráčích, a pátou pozici by měl v mých očích zastupovat nejlepší junior. Sám jsem si tímhle prošel, u mě to zafungovalo dobře. Je to cesta k začlenění mladých do budoucna, aby si kluci k Davis Cupu přičuchli a viděli, jak velký tenis funguje.“

Pojďme probrat tým hráč po hráči. Jak se vám zamlouvá tenis současné jedničky Tomáše Macháče?

„Pořád je mladý, razí si cestu dopředu. Zažívá to, že ještě není zase až tak známý, což je velký faktor, protože soupeři ještě neví, co od něj čekat. On toho dokáže hodně dobře využívat, hraje nátlakový tenis a chodí si dopředu pro voleje. Hodně mu pomohlo propojení se čtyřhrou. Je to hráč, který má dobře našlápnuto.“

Co Jiří Lehečka, jemuž jste dřív pomáhal?

„S Jirkou jsem zažil rok a kousek, kdy jsem mu byl nejblíže. Viděl jsem, jak funguje, jak se připravuje, zvládá situace a vyvíjí se. Jirka má tenis založený hodně fyzicky, je aktivní, hraje agresivně. Ano, taky jsem párkrát slyšel, že hraje lehce jako já. I v tomhle jsme k sobě měli blíž a rozuměli si díky tomu na kurtu. Letos ho bohužel zastavilo zranění na víc než dva měsíce, ale v částech, kdy hrál, si vedl skvěle.“

Co devatenáctiletý supertalent Jakub Menšík?

„Na toho se těším asi nejvíc, i když bych to možná neměl zmiňovat. Myslím to čistě v jeho individuální kariéře. Jak je schopný v takhle mladém věku zvládat situace a jaký je to typ hráče, je neuvěřitelné. Myslím, že se máme na co těšit. Ohromný talent.“

Stejně jako u Lehečky, i Menšíkův tenis připomíná ten váš. Další výhoda?

„Lehká. Jejich uvažování na kurtu je mi díky tomu daleko bližší. Jsem schopný přirozeněji navnímat, jak se cítí v daných situacích a jak je můžou zvládat. Všichni tři kluci jsou si i věkově blízcí. Tahle zdravá konkurence je vždycky obrovské plus, aby jeden táhl druhého a zlepšovali se, protože nikdy nechcete být druhý nebo třetí.“

Sám jste toho v Davis Cupu odehrál strašně moc. Co pro vás znamenal, proč jste ho tak miloval?

„Reprezentaci jsem měl vždycky strašně rád. Druhý důvod byl, že tenis je strašně specifický sport tím, jak je individuální. Člověk jezdí celý rok po světě sám jen se svým týmem, je to někdy lehce smutný. Daviscupový týden ale tomu vždycky dával jiný náboj, byla tam jiná atmosféra, najednou jste byl v rámci týmu, emoce díky tomu byly vždycky intenzivnější. To za mě hrálo vždycky velkou roli. Pak začaly přicházet i výsledky a pohoda v týmu. Kdyby se nám nedařilo a neměli jsme dobré vztahy, díval by se na to člověk možná trochu jinak. Tohohle bych se chtěl držet a přenést tyto věci do současného týmu, aby to fungovalo stejně.“

Tomáš Berdych v Davis Cupu:

tituly: 2x (2012, 2013)

2x (2012, 2013) odehrané roky: 13

13 bilance zápasů celkem: 50:17

50:17 singl: 29:15

29:15 debl: 21:2

Rozlučka s Navrátilem

Po osmnácti letech ve funkci skončil v rozjitřené atmosféře ze dne na den po nepovedeném daviscupovém vystoupení ve Valencii. Vedení tenisového svazu se však hodlá s bývalým kapitánem Jaroslavem Navrátilem rozloučit i oficiálně. „Celou kapitolu chceme uzavřít v Přerově, kde se 4. prosince koná vyhlášení ankety Zlatý kanár. Jsme domluvení s Jardou Navrátilem, že mu tam předáme nově vzniklou cenu Českého tenisového svazu, oficiálně se s ním rozloučíme a poděkujeme za všechno, co pro český tenis udělal. To, že nám přislíbil účast, vnímám tak, že vztahy mezi námi jsou narovnané,“ prohlásil předseda svazu Jakub Kotrba s tím, že by následně sedmašedesátiletého Navrátila rád pozval na některý z domácích zápasů Davis Cupu či BJK Cupu, aby měl možnost rozloučit se před plným stadionem.