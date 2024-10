Nejdřív Šanghaj, brzy i Pařiž. Kapitán Berdych pracuje. Šéf svazu: Má chtíč

Až 7. listopadu bude na tiskové konferenci oficiálně představen v roli daviscupového kapitána. Tomáš Berdych už se ale do nové práce dávno pustil. Vyrazil na nedávný turnaj do Šanghaje, v Číně vedl rozhovory s Tomášem Macháčem, Jiřím Lehečkou i Jakubem Menšíkem. A plánuje se vydat i na poslední tisícovku roku do pařížské haly Bercy, kterou před devatenácti lety jako hráč sám ovládl. To vše a mnohem víc prozradil v novém dílu podcastu Centrkurt sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes.

Když byl po daviscupovém fiasku ve Valencii odvolán z funkce kapitána po osmnácti letech služeb Jaroslav Navrátil a obratem byl na jeho místo instalován o téměř třicet let mladší Tomáš Berdych , v českém mužském tenise to vřelo. Rozjitřenou atmosféru utišilo vystoupení českých mladíků v Šanghaji, které opět připomnělo, jak silnou generací Česko disponuje. Tomáš Macháč vyřadil Carlose Alcaraze a prošel až do semifinále, teenager Jakub Menšík skolil dva soupeře z top 10 a obral ve čtvrtfinále o set svůj idol Novaka Djokoviče .

Během turnaje se ti dva stejně jako Jiří Lehečka potkali i s Berdychem. „Chtěl s námi strávit nějaký čas, což je skvělé. Měl jsem radost, že dorazil, mohli jsme si trochu popovídat a viděl nás i v akci,“ těšilo Menšíka. „Je dobré mít ho na své straně. Můžeme s ním probrat i jeho zkušenosti z kariéry, může nám hodně pomoct. Těším se na tuhle spolupráci,“ prohlásila česká jednička Macháč na adresu nejlepšího českého tenisty třetího tisíciletí, jenž se v devětatřiceti ujal reprezentace.

Ze zápalu, s jakým se Berdych vrhnul do nové funkce, jsou ve svazové centrále na pražské Štvanici nadšení. „Sám udělal první krok směrem ke klukům, aby si popovídali. Tomáš Davis Cup vyhrál, vnímám jeho profesionální přístup i chtíč od samého začátku být úspěšný i teď jako kapitán. Ve středu jsme spolu hodinu a půl seděli, má absolutně fantastický přístup. Probírali jsme, co si mezi sebou s klukama řekli, představu o realizačním týmu a kam by to celé mělo směřovat, aby se z téhle situace dostalo 110 procent a byla šance třeba na další salátovou mísu. Věřím, že to přinese ovoce a že tahle nová generace bude s novým kapitánem také úspěšná,“ říká sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes.

Berdych byl lídrem vítězného týmu v Davis Cupu z let 2012 a 2013, během třinácti sezon za něj odehrál 67 utkání s bilancí 50:17. „Tomáš byl během kariéry absolutní profík uzavřený do sebe a svého týmu, soustředil se na sebe a svůj výkon. A tohle stejné chce dělat i jako kapitán. Jsem nadšený, jak o všem komunikuje a má jasno, co chce dělat,“ prohlásil Stočes.

Z nástupu Berdycha měli radost i na Mezinárodní tenisové federaci (ITF), jimž na lavičku přibylo k Lleytonu Hewittovi či Davidu Ferrerovi další velké kapitánské jméno. A v Česku už se čeká, jakého soupeře koncem listopadu přisoudí los pro úvodní kolo sezony 2025, které proběhne na začátku února. Od příští sezony se mění formát soutěže. Zářijovou skupinovou fázi nahradí předkolo play off. V něm se stejně jako v únoru podle tradičního modelu utkají dva týmy – jeden domácí a druhý hostující. A vítězové postoupí do Final 8. Česko má tedy šanci příští rok pořádat až dva domácí daviscupové zápasy a smělým plánem je, že by se perspektivní parta kapitána Berdycha představila už ve velké aréně.