Ještěr na palmě, louže potu na kurtu. Florida v září? Na tenis brutální, diví se Češi
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | V tenisovém klubu ležícím na Atlantic Avenue, hlavní tepně spojující jednu z nejoceňovanějších pláží na celé Floridě s centrem Delray Beach, je o víkendu živo. Rekreanti všeho věku nadšeně tlučou do žlutých balónků. A občas některý z nich najde odvahu nakouknout za hlavní stadion. V jeho závětří se připravují daviscupové týmy Česka a USA.
Z komfortu US Open a jeho Ashova stadionu, jenž poskytuje hráčům veškeré pohodlí, se nejlepší tenisté světa přemístili do polních podmínek maloměstského klubu. Týmové šatny, kde se také podává jídlo, jsou udělány na trávě kousek za veřejnými záchody z několika stavebních buněk. Prostředí není okázalé, ale zcela funkční. „Úplně to stačí,“ kýve hlavou kapitán Tomáš Berdych, o jehož tým se starají i dva urostlí bodyguardi.
Skromnější zázemí bohatě vynahradí fakt, že z hotelu na kurty to máte deset minut pěšky a bydlíte na ulici, kde je to pár kroků do lákavě vyhlížejících restaurací.
V Delray Beach vědí, jak tenis dělat. Od roku 1999 se na místních betonových kurtech pořádá turnaj ATP, což příchozímu hlásí i velký banner nad vstupní bránou. Vždyť Florida a Kalifornie, to jsou centra amerického tenisu. I Davis Cup budí slušný zájem, pořadatelé otevřeli jen spodní tribuny stadionu a všechny vstupenky, tedy zhruba čtyři tisíce, už jsou vyprodány.
V městečku se 70 tisíci obyvateli, které je pokládáno za luxusnější část Floridy, žije jeden z amerických tenistů Reilly Opelka. Týmová jednička Taylor Fritz sice pochází z Kalifornie, vlastní však apartmá v hodinu jízdy vzdáleném Miami. A Frances Tiafoe bydlí v Orlandu. „Jejich kluci to tu znají, jsou zvyklí na floridské podmínky,“ soudí Jiří Lehečka.
A také umí ve městě vítězit. Fritz vyhrál ATP turnaj v Delray Beach dvakrát, Opelka s Tiafoem jednou. Místní podnik se však hraje v únoru. Florida v září je zcela jiná. Právě vrcholí hurikánová sezona v Atlantiku, na skoro každé odpoledne jsou hlášeny silné bouřky. Zatím však naštěstí předpověď nevychází.
Aktuálnějším problémem je obrovská vlhkost, která šplhá přes 90 procent. Vzduch je teda nasycen vodní párou téměř na maximum, člověk se v takových podmínkách víc potí, ale tělo se hůř ochlazuje. Když Jakub Menšík oddechoval po tréninku, zbyla po něm velká kaluž potu.
„Podmínky jsou tady teď fakt těžký. Když se hraje na jaře turnaj v Miami, není tu vůbec takové vlhko. A hlavně to je hrozně ubíjející. Když se člověk ukrutně potí, všude vám to teče, máte mokré ruce,“ popisuje Berdych.
Do pátečního začátku zápasu ale ještě zbývá pár dní a nálada je dobrá. Největší show zatím způsobil víc než půlmetrový ještěr, zřejmě leguán, který během tréninku vylezl vysoko na palmu hned u kurtu. „Když hrál Kuba jednou Orange Bowl, spadl mi podobný při zápase z palmy rovnou na hlavu,“ vzpomínal se smíchem Menšíkův kouč Tomáš Josefus.