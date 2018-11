Američanky bez jména vs. Češky! Na finále za ně dorazí i rodačka z Brna

Hvězdná jména mezi americkými tenistkami? Je jich dost... Kdo by si nevybavil sestry Williamsovy, Sloane Stephensovou, ale třeba také Coco Vandewegheovou či Madison Keysovou. Čekalo se, že aspoň nějaké z těchto hvězdných jmen se představí v pražském finále Fed Cupu, jenže ejhle. Proti hvězdnému týmu v čele s Kvitovou a Karolínou Plíškovou vyrukuje kapitánka Kathy Rinaldiová s ne úplně profláklými hráčkami. Nominační listina obsahující Danielle Collinsovou či Sofii Keninovou hrůzu nenahání… Pojďme si je představit.

Spojené státy neberou na finále Fed Cupu do Prahy své největší tenisové hvězdy

Čtyřiadvacetiletá Collinsová vyletěla vzhůru především kvůli dvěma podnikům na domácí půdě. V Indian Wells jakožto 117. hráčka světa nečekaně vyhrála tři zápasy v hlavní soutěži, nestačila až na Carlu Suárez Navarrovou. Hned o pár dní později šla do kvalifikace na turnaj v Miami. Proklouzla jí, pak vyřídila jednu soupeřku za druhou. Proti Collinsové skončila Vadewegheová, Puigová a ve čtvrtfinále hvězdná Venus Williamsová. Až Ostapenková byla před branami finále nad její síly. Floridská jízda vyšvihla Collinsovou na 53. pozici v žebříčku. Teď už má své místo v elitní čtyřicítce.

Dle žebříčkového postavení bude jedničkou svého týmu, ale ve Fed Cupu zatím nenaskočila do žádného zápasu. Dokonce ani nebyla nominována…

Sofia Keninová

Sofia Keninová je jednou ze tří hráček v americké nominaci, která ve Fed Cpu zažije premiéru. • Foto USA TODAY Sports

Stejně jako Collinsová i Keninovou čeká v O2 Areně křest ohněm. Pro ni to však v 19 letech bude ještě pikantnější záležitost. V současné chvíli je na svém žebříčkovém maximu. Tím je 48. místo. V letošní sezoně to na turnajích WTA dotáhla nejdále od semifinále, a to v Québecu a na Mallorce. I bez celkového vítězství, ale předváděla stabilní výkony, díky kterým v bodování mířila výše. V tomto ročníku se dokonce potkala s Karolínou Plíškovou i Petrou Kvitovou, ale oba duely prohrála.