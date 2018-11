V neděli jsou na programu zbylé dvě dvouhry a do některé z nich by mohla nastoupit Petra Kvitová, která se potýká s nachlazením, proto dnes do hry nezasáhla. Za případného nerozhodného stavu by o vítězkách rozhodla čtyřhra.

S reprezentací se loučící dvaatřicetiletá Strýcová se dojala při hymně a pak prohrála prvních pět výměn. Rychle se oklepala, vedla 3:1, ale neudržela ani brejk na 4:3. Ten vybojovala úchvatně poté, co vrátila tři smeče Keninové v řadě. V tie-breaku pak Strýcová zaostávala, jeden setbol odvrátila esem, při druhém ale trefila aut.

Strýcová dál hrála trpělivě a přitom pestře a dohromady s výborným pohybem pomalu nahlodávala sebevědomí devatenáctileté novicky ve Fed Cupu. Ve druhé sadě odvrátila všech šest brejkbolů a Keninové povolila jen jeden game.

V dlouhých výměnách vracela jeden míč za druhým a Keninová často kazila z forhendu. V rozhodujícím dějství vedla Strýcová 4:1 a za stavu 5:2 podávala na vítězství, ale o servis přišla čistou hrou. Napodruhé už situaci zvládla, proměnila první mečbol, při kterém po náběhu k síti poslal volejem míček přesně do rohu.

"Bylo to pro mě velmi emotivní. Brečela jsem už v šatně, ale pak jsem si řekla, že nechám emoce plynout. Je úchvatné vyhrát před takovým publikumem," řekla Strýcová v rozhovoru na dvorci a fanouškům vzkázala: "Budete mi chybět."

Americký výběr přijel do české metropole bez největších opor Sereny a Venus Williamsových, Sloane Stephensové či Madison Keysové. Domácímu týmu zase chybí kvůli zranění původně nominovaná Karolína Plíšková.

Češky usilují o první výhru nad USA po třiatřiceti letech. V případě triumfu získají stříbrný pohár v soutěži pošesté za osm let a počtvrté v Praze.

Česko - USA 1:0 po první dvouhře