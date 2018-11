Siniaková asi ještě před týdnem příliš nepočítala s tím, že si před zaplněnou O2 Arenou dvouhru vůbec zahraje. Kapitán Petr Pála plánoval vyrukovat s hvězdnou dvojicí Petra Kvitová, Karolína Plíšková, příslušnicemi elitní desítky a oporami z předešlých fedcupových bitev.

Jenže zdravotní komplikace obou tenistek obrátily původní plány vzhůru nohama. Kateřina Siniaková dostala důvěru v sobotu a následně i v neděli, aby předvedla formu nastupujícího mládí.

Kudrnatá sympaťanda se úkolu zhostila excelentně. Zvládla velké sousto, kdy si vůbec poprvé stoupla před vyprodanou libeňskou halu. V sobotu vyprovodila z kurtu zkušenější Alison Riskeovou a přidala důležitý druhý bod, o den později šla na kurt jako první, aby „dodělala“ Američanku Sofii Keninovou a zařídila třetí, rozhodující vítězství.

Souboj mladých střelkyň nabídl dramatickou podívanou plnou emocí a zajímavých zvratů. Siniaková ovládla první set, ve druhém vedla už 3:0 a šla si za svým cílem. Devatenáctiletá Keninová ale dál dřela a zabojovala. Srovnala na 3:3 a set po velkém dramatu urvala v poměru 7:5.

Česká jednička ustála i další kritické situace. V rozhodující sadě znovu vedla 3:0, Američanka si v té chvíli vzala zdravotní pauzu, lékaři řešili její namožený sval, který měla ovázaný. Pak se ale vrátila do zápasu, dokonce měla za stavu 5:4 a 40:15 dva mečboly. Nakonec ale po neskutečné bitvě slavila česká bojovnice, když za stavu 6:5 proměnila druhý mečbol a hala explodovala nadšením.

Ohromné fascinující, kouzelné. Na chvíle po posledním míčku 22letá Češka nikdy nezapomene. Fanoušci aplaudovali ve stoje mladé slečně, která v ohromně těžké bitvě stvrdila zisk šestého Fed Cupu v osmi letech.

„Děkuju týmu, že jsem mohla hrát, nečekala jsem to, jsou tam ještě tři výborné hráčky,“ připomněla své spoluhráčky Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovu, potažmo Barboru Strýcovou. „Je neuvěřitelné, co Česko dokázalo, ještě pořád nevěřím, že jsem získala dva body. Budu si to pamatovat napořád,“ soukala ze sebe staženým hláskem do kamer České televize chvíli po životním triumfu.

Krátce po vypjaté bitvě se šťastným koncem hledal těžko slova i kapitán Petr Pála. „Byl to neskutečný zápas pro diváky, těmi emocemi a vším okolo. Káťa skoro pořád vedla, ale najednou odvracela mečboly, bylo to jako na houpačce. Hrát v takové atmosféře pod takovým tlakem, od obou to byl neskutečný, nádherný zápas,“ smekl šéf české lavičky.

Poté už si celý český tým užíval radovánky, které dobře zná. Vítězné kolečko uprostřed kurtu, po chvilkových přípravách i následnou oficiální ceremonii s předáváním poháru. Česko je ženskou tenisovou velmocí s ohromnou fanouškovskou základnou. Listopadový víkend s vítězným koncem to opět potvrdil. Slavit se bude jistě velmi dlouho...