Hvězdy pro turnaj v Praze: zlatý pár z OH, mluví se o účasti Sereny

Rodí se český výběr pro pražské vyvrcholení turnaje o pohár Billie Jean Kingové (1.–6. listopadu). Petra Kvitová se již dopředu omluvila, naopak účast přislíbil zlatý pár z olympijského Tokia Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková. Utkání se hrají pouze na dva singly a debl, čtyřhra nabírá na ještě větší důležitosti. B+K jsou momentálně nejlepším světovým párem, navíc Krejčíkové patří i páté místo ve dvouhře. To už je mohutná síla.

Když Barbora Krejčíková po vítězném Roland Garros líčila, že si již splnila všechny tenisové cíle, na chvíli se zasnila. „Ráda bych si ještě zahrála doma před vyprodanou O2 arenou,“ prohlásila v červnu. I tenhle sen se jí splní. Spolu s Kateřinou Siniakovou jsou prvními dvěma nominovanými hráčkami do českého týmu pro turnaj o pohár Billie Jean Kingové.

Soutěž, která je nástupcem Fed Cupu, proběhne od pondělí 1. listopadu do soboty 6. listopadu v Praze. „Obě olympijské vítězky už start potvrdily, ostatní je v rukou a komunikaci kapitána,“ řekl prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Kompletní nominace týmů musí být oznámena do 4. října a pro Česko přicházejí v úvahu ještě aktuální světová trojka Karolína Plíšková, s břišním svalem stále laborující Karolína Muchová, stříbrná z olympiády Markéta Vondroušová či další členky elitní stovky Marie Bouzková s Terezou Martincovou. Nominace může čítat čtyři či pět tenistek.

Vyčerpávající sezona, která měla včetně olympiády pět vrcholů, bude finišovat neméně zběsilým tempem. Začátkem října startuje dvoutýdenní turnaj v kalifornském Indian Wells, po něm se těžiště akcí přesune do evropských hal, aby se osmička nejlepších hráček sezony a stejný počet deblových párů zase přemístily za Atlantik.

Tam jen čtyři dny po finále BJK Cupu startuje v mexické Guadalajaře Turnaj mistryň. Hráčky musí přivyknout nadmořské výšce 1500 metrů i nezvyklým beztlakým tenisákům, s nimiž se bude hrát.

„Jsem hodně zaskočená z umístění Turnaje mistryň, protože nám slibovali, že bude v Evropě. Pro toho, kdo bude hrát Fed Cup, to bude hrozně náročné, jelikož čeká změna prostředí z haly ven, navíc ta nadmořská výška. Za mě je to velké překvapení a myslím si, že to není úplně nejlepší. Myslím, že hráčky nebudou hrát Fed Cup a budou se týden připravovat v Mexiku, protože je pro tělo náročné tohle všechno zvládnout,“ prohlásila v pondělí na turnaji v Ostravě Siniaková.

Organizátoři BJK Cupu byli vůči termínové kolizi s Turnajem mistryň smířliví. „Měl bych větší radost, kdyby se konal později, ale je to tak a tak to musíme brát,“ prohlásil Kaderka.

WTA jim alespoň vyšla trochu vstříc a posunula začátek Masters na středu 10. listopadu. Je těžké předvídat, kolik tenisových superstar do Prahy zamíří. Naopak je ve hře nečekané jméno. V kuloárech se spekuluje o startu třiadvacetinásobné grandslamové šampionky Sereny Williamsové, jež by mohla posílit tým USA.

Turnaj dvanácti ženských družstev se bude hrát v O2 areně a O2 universum na tvrdém povrchu. Češky zahájí boje ve skupině 1. listopadu duelem s Německem a druhé utkání se Švýcarskem sehrají 4. listopadu. Do semifinále postoupí jen vítězky skupiny.

Předprodej vstupenek začne v poledne 6. října v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Do O2 areny s kapacitou 12 tisíc míst bude celodenní vstupenka s možností opustit halu stát do horního prstence 890 korun a do dolní části 2290 korun. Čtyřdenní balíček na skupiny vyjde na 1960 a na 4960 korun. Semifinále bude stát 1490 a 3990 korun, sobotní finále 1190 a 2990 korun.

Do haly O2 universum se vejdou dvě tisícovky lidí a lístky přijdou na den na 990 korun. „Chceme ochozy plné diváků a šli jsme velmi rozumnou cestou. Celodenní vstupné na šest zápasů špičkového tenisu mi přijde velice rozumné,“ komentoval cenu lístků Kaderka. Věří, že na duely domácího týmu bude plno. „To by bylo úžasné,“ řekl.

CENY VSTUPENEK základní skupiny



- denní vstupenka do horních pater 890 Kč

- denní vstupenka do spodních pater 2290 Kč

- čtyřdenní vstupenka do horních pater 1960 Kč

- čtyřdenní vstupenka do spodních pater 4960 Kč

- celodenní vstupenka do O2 universum 990 Kč semifinále



- denní vstupenka do horních pater 1490 Kč

- denní vstupenka do spodních pater 3990 Kč finále



- vstupenka do horních pater 1190 Kč

- vstupenka do spodních pater 2990 Kč